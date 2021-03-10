Коронавирус в Нижнем Новгороде, последние новости на 10 марта 2021 года: в 29 районах области новых заражений не выявлено вовсе Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

По данным на 01:00 10 марта 2021 года, общее число зараженных коронавирусом в Нижегородской области составляет 100 019 человек. За минувшие сутки на территории региона было выявлено 373 новых случая заражения.

Число новых выздоровевших пациентов в Нижегородской области составило 427 человек. Напомним, что с начала пандемии COVID-19 побороли уже 92 857 жителей Нижегородской области.

К сожалению, число умерших выросло до 2 573 человека, ещё одиннадцать нижегородцев не смогли побороть коронавирусную инфекцию.

Примечательно, что в 29 районах области новых заражений не выявлено вовсе.

Статистика зараженных по коронавирусу на 10 марта Фото: Яндекс

В Нижнем Новгороде самыми зараженными районами остаются Автозаводский (10 855 человек) и Ленинский (6 909 человек) район, а наименьшее количество заболевших находится в Нижегородском районе (3 289 человек).

В настоящее время в медицинских организациях региона развернуто 3 804 коек для больных коронавирусом, из которых примерно 2,5 тысячи обеспечены кислородом, а 718 - аппаратами ИВЛ. Кроме того, свыше 18% коечного фонда для лечения больных с пневмонией и ОРВИ свободны в Нижегородской области.

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