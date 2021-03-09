«Мы тонем в мусоре»: Нижегородцы жалуются на проблему вывоза мусора из дворов

В социальных сетях горожане делятся десятками фотографий битком заваленных свалок. Фото: Ирина ШВЫРКАЕВА

Серьезная проблема с вывозом мусора сложилась в Нижнем Новгороде. В последние дни в социальных сетях кипят обсуждения данного вопроса, горожане делятся фотографиями заваленных свалок и не понимают, за что платят деньги домоуправляющим компаниям.

- Улица Бекетова, 4б. Мусорщики пользуются нечищенными дорогами и просто не приезжают. А мы тонем в мусоре, - негодует Евгений Костюнин в паблике «Регион-52 | Нижний Новгород».

Работы во дворах усложняют припаркованные автомобили. Фото: Евгений Костюнин

- На Норвежской то же самое, - констатировала Наталия Тархова.

Грузовые мусоровозы никак не могут приехать во многие дворы Нижнего Новгорода. Фото: Наталия Тархова

- На Заярской та же беда, - с грустью подмечает нижегородка Анастасия Васильева.

Нижегородцы будут образаться в ДУКи для пересчёта тарифов. Фото: Анастасия Васильева

Другая местная жительница Елена Андрюхина написала, что во двор на Заярской проезжает множество легковых машин, а у домов и вовсе припаркованы автомобили марки рио, и нексии. Странность лишь заключается в том, что по какой-то причине к домам не может подъехать грузовой мусоровоз.

- Доставка мебели и тому подобное на газелях каждый день к соседу приезжает. И никто не застрял и не отказался заезжать во двор, - рассказывает Елена Андрюхина.

И пока одни уже собираются привлекать к этой проблеме телевидение, другие подсказывают обратиться со своими претензиями к управляющим компаниям. Мол, если мусор не вывозят, то пусть пересчитывают тариф.

- Что значит пользуются нечищенными дорогами? Попробуйте проехать на камазе по такой каше по легковой колее мимо кое-как поставленных машин, - попытался объяснить сложившуюся на городских улицах ситуацию Тимоха Хазов.

В Автозаводском районе печальная история о не вывозе мусора сложилась на улице Строкина, 5.

«Все, наверное, так заняты снегом, что про мусорки забыли. Потом собаки растаскивают, а кто виноват? Дворник!!! Вывезите мусор, жалко дворников!!!» - обратилась нижегородка Мария Чуруткина в группе «Автозавод. Нижний Новгород».

Из-за разбросанного мусора позже достаётся дворникам. Фото: Мария Чуруткина

Как сообщили в пресс-службе администрации Нижнего Новгорода, в настоящее время проблема вывоза мусора из дворов решается совместно с регоператором. Так, во многом причиной заваленных свалок стали нерасчищенные от снега дороги.

- Работы во дворах усложняют припаркованные автомобили, поэтому мы развешиваем объявления на подъездах, чтобы люди перед уборкой могли переместить свои машины, - поделился первый заместитель главы администрации Советского района Алексей Зайцев.

Всем главам районов поручено лично следить за тем, как идет уборка снега, а также немедленно реагировать на обращения жителей.

Ранее глава города Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев уже отмечал, что для уборки города важен комплексный подход. Для этого главы районов должны координировать совместную работу с ДУКами.

- За дворовые территории отвечают домоуправляющие компании, ТСЖ, рядом есть муниципальные проезды и улицы. Часто получается так, что муниципальный проезд почищен, а двор нет, или наоборот, - рассказал он.

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