Коронавирус в Нижнем Новгороде, последние новости на 3 марта 2021 года: за сутки в регионе заразилось 383 человека Фото: Алексей БУЛАТОВ

По данным на 01:00 3 марта 2021 года, общее число зараженных коронавирусом в Нижегородской области составляет 97 338 человек. За минувшие сутки на территории региона было выявлено 383 новых случая заражения.

Число новых выздоровевших пациентов в Нижегородской области составило 425 человек. Напомним, что с начала пандемии COVID-19 побороли уже 89 668 жителей Нижегородской области.

К сожалению, число умерших выросло до 2 485 человек, ещё двенадцать нижегородцев не смогли побороть коронавирусную инфекцию.

Примечательно, что в 35 районах области новых заражений не выявлено вовсе.

Статистика зараженных по коронавирусу на 3 марта Фото: Яндекс

В Нижнем Новгороде самыми зараженными районами остаются Автозаводский (10 678 человек) и Ленинский (6 753 человека) район, а наименьшее количество заболевших находится в Нижегородском районе (3 238 человек).

Примерно 3,6 тысячи человек сейчас находятся на амбулаторном лечение, поскольку их болезнь протекает в лёгкой форме или бессимптомно. Порядка 2,5 тысячи человек лечатся в больницах.

Напомним, ранее мы сообщали, что прокуратура обнаружила в интернете продажу поддельных справок об отсутствии COVID-19.

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