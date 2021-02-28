За прошедшие сутки в Нижегородском регионе зафиксировали 395 случаев новых заражений коронавирусом среди жителей. Число заболевших в области превысило 96,1 тысячи человек – сейчас с подтверждённым диагнозом COVID-19 их 96 182.При этом число выздоровевших растёт с каждым днём. На сегодня излечившихся в регионе 88 403 человека. За последние сутки выписали 442 нижегородцев.К сожалению, с болезнью за сутки не справились 14 человек. Суммарное число жертв COVID-19 от начала пандемии – 2 444 нижегородца. Рейтинг заболеваемости в Нижегородской области сохраняется прежним – больше всего заражений выявлено в Дзержинске, на Бору и в Павловском районе.Напомним, в Нижегородском регионе усилят контроль за соблюдением масочного режима. Губернатор Глеб Никитин распорядился возобновить работу мобильных групп патрулирования.При этом чуть раньше стало известно о послаблении коронавирусных мер, начавших своё действие с 25 февраля.24 февраля в регионе впервые за три месяца зафиксировали менее 400 заболевших в сутки. Число заражений постепенно снижается.Более того, в трёх нижегородских больницах начали сворачивать койки для больных коронавирусом. В связи со стабилизацией ситуации с заболеваемостью эти койки перепрофилируют.К ЧИТАТЕЛЯМПрисоединяйтесь к нам в соцсетях! Следите за нашими новостями:* в группе Вконтакте* в Одноклассниках* в Фейсбуке* в Инстаграм* в твиттереТакже следите за последними новостями в нашем телеграм-канале!