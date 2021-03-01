Убийство семьи в Нижнем Новгороде: что известно к этому часу

Подозреваемый в убийстве четырех человек на допросе у следователя. Фото: СУ СКР по Нижегородской области

Жуткое убийство семьи в Нижнем Новгороде произошло накануне, 28 февраля. Прямо в своем коттедже были убиты четыре человека: двое пенсионеров, их невестка и шестилетний внук. Убийца действовал с особой жестокостью: на теле жертв множественные ножевые ранения, пенсионеры были предварительно задушены.

- По версии следствия, днём 28 февраля в доме в посёлке Кудьма Приокского района были обнаружены мёртвыми 5-летний мальчик, его 41-летняя мать, 64-летний дедушка и 63-летняя бабушка, — сразу сообщили в СУ СКР по Нижегородской области. — На месте происшествия работают следователи и следователи-криминалисты регионального следственного управления СК России. Сейчас на месте происшествия проводится детальный осмотр.

Глава семейства в это время находился в командировке в другом регионе. Страшной участи удалось избежать и его 13-летней дочери: в момент расправы девочки не было дома, она ушла на тренировку по конному спорту.

Спустя несколько часов подозреваемого удалось задержать на трассе под Владимиром: он ехал на машине в компании двух товарищей, которых также повязали. Предполагаемый убийца – 26-летний Шарофиддин Амиров – много лет работал в этой семье подсобным рабочим. Он помогал еще строить коттедж, после чего остался работать в семье. Однако, по сведениям источника «КП», в последнее время парень часто ссорился с хозяевами из-за денег: по его мнению, ему мало платили.

Сейчас подозреваемого допрашивают следователи СК. Что стало мотивом убийства, только еще предстоит выяснить. Однако известно, что убийца похитил из дома убитых ценные вещи.

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По всей вероятности, в семье ему доверяли. Он проработал у них много лет – сначала помогал на строительстве коттеджа, а потом остался работать садовником. Поэтому ожидать такой жестокости от давнего знакомого никто не мог (подробности).

Разнорабочий, подозреваемый в убийстве семьи в Кудьме, часто ссорился с хозяевами из-за зарплаты (подробности).