Резкое потепление до +2 градусов придет в Нижний Новгород. Фото: Алексей ФОКИН

На смену аномальным морозам в Нижегородскую область придет резкое потепление с дождями и плюсовыми температурами. Причиной тому мощный атлантический циклон, вторгшийся на территорию европейской части России на прошлой неделе.

Согласно прогнозу синоптиков, столбики термометров устремятся вверх уже в первый день весны. 1 марта потеплеет до -3 градусов, ожидается переменная облачность и небольшой снег. Однако насладиться комфортной погодой помешает сильный ветер 11 метров в секунду.

2 марта потеплеет до +2 градусов, ожидается переменная облачность, сильный снег с дождем, на дорогах гололедица. Ветер усилится до 13 метров в секунду.

3 марта вновь похолодает до -3, синоптики прогнозируют солнечный день без осадков, однако по-прежнему ветрено.

4 марта термометры покажут +1, ожидается пасмурная погода, мокрый снег. Ветер усилится до 14 метров в секунду.

Однако в конце рабочей недели вновь похолодает. 5 марта синоптики обещают мороз -5 градусов, ветер немного стихнет и пройдет снег. Погода обещает быть пасмурной.

В ночь на 6 марта похолодает до -13 градусов, днем температура воздуха составит -8. Ожидается переменная облачность и небольшой снег.

В воскресенье, 7 марта, метеорологи прогнозируют пасмурную погоду при -6 градусах. Ожидается сильный снегопад, ветер 12 метров в секунду.