Прорвало водопровод: Проспект Ленина затопило в Нижнем Новгороде

Прорвало коллектор: Проспект Ленина затопило в Нижнем Новгороде Фото: СОЦСЕТИ

Жителей Нижнего Новгорода уже не удивить подобным происшествием, но мы всё же расскажем о новом "прорыве". Сегодня на проспекте Ленина в Ленинском районе затопило второстепенную дорогу прямо вдоль одного из самых оживлённых проспектов города. Кроме того, затронуло и ближайшие дворы жилых кварталов. Фото и видео с места случившегося опубликовали жители "прибрежных" домов, чьи окна выходят как раз на "большую воду". Но это ещё не самое интересное — затопленная территория оказалась прямо перед зданием Ленинской районной администрации.

Итак, подробнее. ЧП произошло днём, на дороге между станциями метро Заречная и Двигатель Революции. Вода стала пробиваться из люка у дома №45. Журналисты ТК "Кстати" сообщили, что неприятность приключилась из-за прорыва канализационного коллектора. Также было сказано, что ДУК Ленинского района сразу обратился в ресурсоснабжающую организацию . На место выехала бригада для устранения последствий.

— Приглашаем вас на курорты Нижегородского края! — шутят авторы поста на канале "Нижний №1".

Местами вода покрывает колёса машин. Фото: СОЦСЕТИ

В другой нижегородской группе предупреждают: "Убирайте свои машины с Заречки, пока не уплыли". Вместе с этими словами прикреплено видео, на котором снято, что вода почти полностью покрывает колёса припаркованных авто.

— Если сейчас всё это дело замёрзнет, то потом придётся с ломом тачки отковыривать или ждать плюсовой температуры, — высказал свои опасения Андрей Владимиров в комментариях к одной из публикаций в сети.

— Открыли канал для речных трамвайчиков, — пошутил другой пользователь.

Но в каждой шутке доля правды. На кадрах, которые сняли жители дома у затопленной территории, видно, как автомобиль "плывёт" по новой речке, поднимая за собой волны словно теплоход. А на обочинах люди толпятся и ищут пути, чтобы обойти воду.

В настоящее время коммунальная авария уже устранена. Всю воду с проспекта Ленина откачали.

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