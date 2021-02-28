Сноубордисты снова на холмах: фрирайд по-нижегородски повторяется ФОТО: "Нижний №1"

Недавно мы рассказывали о сноубордистах, облюбовавших склоны Набережной Федоровского в Нижнем Новгороде. Тогда пользователи соцсетей разошлись во мнении: опасное это развлечение или нет.

А сегодня в нижегородских группах в сети появилось следующее видео от нижегородских фрирайдеров. Те же это ребята или взявшие с них пример — неизвестно. В любом случае, локация на видео поменялась, но сноубордисты всё также держатся набережных. Вот уж точно кто-то способен найти выигрышные стороны любой ситуации, пока другие жалуются на непроходимые сугробы, пробки, холод и прочее. Недавно прошедшие повторно мощные снегопады сыграли на руку нижегородским любителям зимнего экстрима.

А вот лыжникам, говорят, везёт меньше: "лыжи такого слоя снега не выдерживают".

Напомним, первое видео, на котором запечатлели горнолыжный курорт прямо в черте города, появилось 17 февраля. Прошлый заезд по холмам организовала группа из пяти человек. Они спускались по склону от памятника Жюлю Верну к Благовещенской площади. Что тогда, что сейчас — зрелище действительно эффектное.

Комментаторы открыли спор об опасности этих забав:

— Очень опасное развлечение, есть шанс выскочить на очень оживлённую дорогу, — обратил внимание кто-то из интернет-пользователей.

— Кто не знает, не несите ерунду! Там до проезжей части огромное расстояние. Нужно быть неумёхой, чтобы улететь на дорогу. Для того, чтоб остановиться вовремя, есть запас. Я там тоже скатывался на доске в 2014 году, было весело. Парни красавцы! — ответил тогда всем переживающим Николай Ильянов.

Пожалуй, стоит предостеречь только об одном: даже если запас расстояния до проезжей части на склонах есть, заниматься такими вещами — сразу лезть на склоны вроде Набережной Федоровского — без приличного опыта мы не рекомендуем. Начинать стоит со специально отведённых для этого мест.

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