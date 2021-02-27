Жители пострадавшего при взрыве дома на Мещерском бульваре в Нижнем Новгороде смогут вернуться в свои квартиры уже сегодня вечером. Глава города Юрий Шалабаев доложил о решении экспертов в ходе заседания оперативного штаба комиссии по ЧС, после того, как было проведено обследование конструкций дома.Напомним, это страшное событие случилось вчера днём, 26 февраля. На текущий момент известно, что жизни пострадавшей женщины больше ничего не угрожает: её состояние стабилизировалась и она находится под наблюдением врачей. А также Ростех подключился к расследованию причин взрыва. Сейчас его сотрудники придерживаются той же версии об утечке газа, что и следователи ранее. Пока эта версия считается предварительной.Также Юрий Шалабаев заявил, что режим ЧС планируется снять сегодня в 18:00.– Жители будут возвращаться в свои квартиры после комиссионной оценки ущерба. Уже сейчас дом подключают к электричеству. С сегодняшнего дня подрядчик приступил к остеклению квартир и подъездов, – пояснил мэр Нижнего Новгорода. – На месте уже разобраны завалы, вывезено более 20 КАМАЗов. Дорогу откроем не ранее шести утра воскресенья. Будем приводить её в нормативное состояние.Ранее Глеб Никитин заверил, что помощь получат все пострадавшие при взрыве нижегородцы.Вчера мы публиковали видео, на котором запечатлён сам момент взрыва.К ЧИТАТЕЛЯМПрисоединяйтесь к нам в соцсетях! Следите за нашими новостями:* в группе Вконтакте* в Одноклассниках* в Фейсбуке* в Инстаграм* в твиттереТакже следите за последними новостями в нашем телеграм-канале!