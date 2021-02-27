По последним данным от Волжско-Окского Ростехнадзора, который подключился к расследованию причин взрыва в пристройке жилого дома на Мещерском бульваре в Нижнем Новгороде, на месте происшествия обнаружили разрушение тела трубы газопровода. Его эксплуатировали в ПАО \\"Газпром газораспределение Нижний Новгород\\". Газопровод проходил в 50 метрах от повреждённого помещения кафе.Волжско-Окское управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) сформировало комиссию, которая уже приступила к расследованию технический причин аварии.В первую очередь рассматривается версия о возгорании газа после разгерметизации трубы газопровода.Ранее мы сообщали, что ту же версию предварительно выдвигали и следственные органы.– Уже можно говорить о том, что причиной стало не газовое оборудование в кафе, – говорил Глеб Никитин. – Приоритетной версией у следственных органов является утечка газа из газораспределительной системы, но это исключительно предварительный вывод. Следователи будут проводить тщательную проверку.К счастью, состояние пострадавшей при взрыве женщины стабилизировалось, как доложили медики.А также мы публиковали видео самого взрыва, который запечатлели камеры дорожного наблюдения.К ЧИТАТЕЛЯМПрисоединяйтесь к нам в соцсетях! Следите за нашими новостями:* в группе Вконтакте* в Одноклассниках* в Фейсбуке* в Инстаграм* в твиттереТакже следите за последними новостями в нашем телеграм-канале!