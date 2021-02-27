Сегодня в нижегородских группах в сети появилось видео, снятое одним из водителей на дорогах региона. На нём он зафиксировал, через какие испытания пришлось пройти автомобилистам вчера.\\"Видимость ноль. Идём по приборам\\" – сказано в подписи к видео на канале \\"Нижний №1\\".Снято оно, как указал автор, на дамбе Горьковского моря. Кадры видео демонстрируют, что кроме рассеянного света от фар встречных машин, который еле-еле пробивается сквозь снежный буран, перед лобовым стеклом автомобиля не было видно абсолютно ничего. Честно говоря, без указания места действия, никто бы и не догадался, что это дамба.Точно такие же пейзажи можно было наблюдать по всей территории Нижегородской области вчера, 26 февраля. Тогда синоптики предупреждали о приближающемся ледяном дожде.За два прошедших дня, 25-26 февраля, регион снова претерпевал мощнейшие снегопады.А прямо перед этим морозы в Нижнем Новгороде побили все рекорды.К ЧИТАТЕЛЯМПрисоединяйтесь к нам в соцсетях! Следите за нашими новостями:* в группе Вконтакте* в Одноклассниках* в Фейсбуке* в Инстаграм* в твиттереТакже следите за последними новостями в нашем телеграм-канале!