Уже сегодня Нижегородский цирк открывает свои двери для зрителей. Это радостное и долгожданное событие не только для нижегородцев, желающих раскрасить свои будни яркими красками, но и для самих артистов цирка! Перерыв в его работе длился практически целый год. 11 месяцев комплекс не принимал зрителей из-за коронавирусных ограничений. Цирковые артисты и даже животные цирка соскучились по зрителю, представлениям и аплодисментам – об этом \\"Комсомольской правде\\" рассказали на пресс-конференции, которую провели прямо на манеже Нижегородского государственного цирка.Специально к этой встрече прибыл и сам заслуженный артист России Гия Эрадзе, чтобы лично рассказать о предстоящем шоу, о работе цирка в течение почти годовалого простоя и других интересных вещах. Как отметил главный режиссёр Королевского цирка, его труд, его творчество – это его жизнь. Поэтому во всех аспектах создания спектаклей он участвует напрямую. Несмотря на то, что коллеги Гии Эрадзе настоящие профессионалы и справляются с любыми задачами, он чувствует необходимость участвовать, контролировать процесс и убедиться, что спектакль проработан по высшему разряду.– Пандемия остановила абсолютно всю нашу жизнь на год, – сказал Гия Эрадзе. – Но репетиции не останавливались ни на день. Артисты находились здесь всегда, как и цирковые животные. Цирк продолжал жить своей жизнью.А директор Нижегородского цирка Алёна Кириллова добавила, что им удалось даже воспользоваться вынужденным перерывом, чтобы обновить участки здания. Таким образом отремонтировали помещение для животных (жаркое лето позволило держать их на улице), отремонтировали манеж. Новое резиновое покрытие на арене добавит удобства выступающим артистам и животным. Поэтому 11 месяцев работа в цирке кипела во всех смыслах. Теперь же, перед первым выступлением в этом году, артисты цирка страшно волнуются, но ещё больше ждут встречи со зрителем. Балетмейстер шоу \\"Бурлеск\\" Татьяна Широкова поделилась, что за этот без малого год без зрителей цирковые артисты стали ещё больше ценить публику.Убедиться в этом нам удалось лично. Слова не передали бы тот масштаб грядущего представления, поэтому представителям прессы приготовили сюрприз – небольшой предпоказ отрывка шоу \\"Бурлеск\\". Это шоу стало настоящей жемчужиной Продюсерского центра \\"Королевский цирк\\" и Российской государственной цирковой компании. \\"Бурлеск\\" был создан на основе номеров, покоривших княжеский дом Монако!Происходящее на манеже действительно приковало к себе все взгляды. За десять минут множество артистов успело сменить друг друга, в глазах пестрило от мерцающих нарядов, которые цирковые артисты сменяли прямо на арене, – под особую музыку зрелище просто завораживало. Увиденное определённо задало оптимистичный настрой пасмурному зимнему дню, а ведь это была только малая часть от всего представления. Главное – нельзя было не заметить тот огонь в глазах выступающих цирковых артистов. Он заряжал сидящих в зале их удовольствием от происходящего на арене. Артисты искали взгляды зрителей – определённо чувствовалось, как им не хватало публики. Сомнений не осталось: они будут выкладывать по-полной и каждый посетивший спектакль уйдёт заряженным бешеной атмосферой.– Это шоу должен увидеть каждый! Настоящая феерия, где гармонично сочетаются цирк, эстрада, мюзикл и хореография, – рассказали представители Нижегородского цирка. – Масштаб современных спецэффектов и технических декораций вас поразит. Вы увидите эксклюзивные костюмы от лучших дизайнеров, рекордные трюки и услышите авторскую музыку.На этом особенности подлинного \\"Бурлеска\\" не заканчиваются, ведь также в шоу выступит огромное множество животных: лемуры, кенгуру, пони, лошади, далматинцы-наездники, зебры, страусы и другие четвероногие артисты цирка.Те, кому уже знакомо творчество Гии Эрадзе, знают, что ограничения в чём-либо не в его духе. Гия Эрадзе – это масштаб и ничего невозможного. Он делает больше, ярче, громче других. И не принимает никаких возражений продюсеров, как и сказал сам заслуженный артист России.Сам за себя говорит и тот факт, что в состав спектакля \\"Бурлеск\\" включены номера, заполучившие ранее главную цирковую награду мира: \\"Золотого клоуна\\" международного фестиваля в Монте-Карло!Особой изюминкой представления станет грандиозный номер \\"Групповая трансформация \\"Фаберже\\". Поклонники творчества Гии Эрадзе со всего света мечтают увидеть его. Невероятное помпезное зрелище пропитано духом русской культуры. В основу номера легла тема ювелирных украшений Карла Фаберже – \\"Яйца Фаберже\\". Эти украшения давно стали символом роскоши и эмблемой богатства императорского дома. Именно номер \\"Фаберже\\" был одним из тех, что покорили судей в Монте-Карло, а также он полюбился зрителям в Московском цирке Никулина. Теперь уникальную возможность увидеть его предоставили нижегородцам!В прошлом году \\"Бурлеск\\" презентовали в цирке Никулина в Москве. Там шоу покорило сердца полумиллиона зрителей. После чего Нижний Новгород должен был стать первым гастрольным городом в грандиозном туре нового шоу Гии Эрадзе. Но до того момента, как ковид внёс свои правки, труппа успела провести всего два представления в Приволжской столице. Однако даже те нижегородцы, которым посчастливилось посетить спектакль в марте прошлого года, увидят новые трюки и новые элементы сценария.На пресс-конференции также отметили, что декорации в Нижний Новгород привезли 18 машин – целый состав поезда, а труппа артистов состоит из более чем ста человек. Эти числа опять же характеризуют масштаб нового шоу.– Мы очень любим Нижний Новгород и знаем, что Нижний Новгород любит нас. Никогда не забываю этот город, – признался Гия Эрадзе.Художественный руководитель Королевского цирка приглашает всех нижегородцев прийти и насладиться зрелищем. Представление будет демонстрироваться в цирке до конца апреля этого года. Премьеры пройдут 27 и 28 февраля. А далее – в каждые субботы и воскресенья. Но Гия Эрадзе отметил, что при повышенном спросе они увеличат число спектаклей. В прошлом такой опыт уже был: труппа приехала с гастролями в один город на месяц, а задержалась на четыре! Если зритель хочет больше шоу – так тому и быть. Алёна Кириллова напомнила о приближении праздника весны, 8 марта, и подсказала, что лучший подарок – это впечатления. Нижегородцам она советует приобретать билеты в подарок любимым.Ну, а поскольку коронавирус ещё не отступил, представления конечно же будут проходить с соблюдением всех требуемых мер Роспотребнадзора. Заполняемость зрительного зала дозволена не более 60%, необходимо соблюдать соцдистанцию в два посадочных места. На входе в цирк обязательно будут измерять температуру посетителей, а на его территории нижегородцы должны прибывать в масках.Представители цирка также советуют приобретать билеты не в кассах, а в режиме онлайн. Это безопасно и намного удобнее. Оформить билеты можно на официальном сайте Нижегородского цирка и найти там какую-либо другую информацию о шоу.В заключение представляем Вашему вниманию невероятно завораживающий проморолик шоу \\"Бурлеск\\"!К ЧИТАТЕЛЯМПрисоединяйтесь к нам в соцсетях! 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