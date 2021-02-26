Молодежный совет АО «АПЗ» с 10 по 20 февраля провел первую олимпиаду по спортивным настольным играм среди работников предприятия.Настольный хоккейЭта дисциплина стала самой многочисленной, а для большего интереса и максимальной объективности ее поделили на два полноценных турнира.Открыла старт «Первая лига» – чемпионат среди новичков, которые только пробуют свои силы. После прошла «Топ-лига», где за титул боролись сильнейшие, более опытные «хоккеисты». Правила для всех одинаковые: три периода по пять минут. Победителя встречи определяли по наибольшему количеству заброшенных шайб.– Второй год принимаю участие в турнире по настольному хоккею, – рассказал регулировщик РЭАиП цеха №37 Иван Емельянов. – Соперники стали серьезнее, выиграть было непросто. Я люблю настольные игры. Целая олимпиада из нескольких дисциплин – отличная идея. Это направление оказалось интересным многим.ЦифрыПервая лига16 участников; 30 матчей; 272 забитые шайбыИтоги:1 место – Артём Ваганов (цех №31);2 место – Иван Емельянов (цех №37);3 место – Дмитрий Китаев (цех №42).Топ-лига8 участников; 28 матчей; 288 заброшенных шайбИтоги1 место – Артём Канашкин (ОВСиМК);2 место – Дмитрий Шмаков (ОГК СП);3 место – Дмитрий Кондрашкин (цех №49).Настольный футболЭту игру еще называют кикер. Настольный футбол – одна из популярнейших игр в своем роде, однако соревнования по нему на АПЗ прошли впервые, отчего и вызвали интерес молодежи. Итого четыре группы участников, как на стандартном чемпионате Европы по футболу.– Увидел в объявление о турнире – что-то новое и интересное, – рассказывает инженер-технолог СГТ Николай Зубков. – В настольном футболе дошел до финала, хотя играл первый раз. Признаюсь, рассчитывал на призовое место. Серебро – отличный результат для начала. Более серьезные победы впереди.Цифры16 участников; 29 матчей; 319 забитых мячейИтоги:1 место – Дмитрий Шмаков (ОГК СП);2 место – Николай Зубков (СГТ);3 место – Дмитрий Китаев (цех №42).КласкДинамичная игра, придуманная в Дании, известна в скандинавских странах. В Россию она пришла несколько лет назад, а на АПЗ – только что. К удивлению организаторов, эта дисциплина набрала не меньше участников, чем более популярный кикер. Для победы требовалась ловкость рук, быстрая реакция, а также геометрическое мышление. Управляя небольшим магнитным джойстиком под игровым полем, необходимо забить мяч в круглые ворота соперника.– Я участвовал во всех трех дисциплинах, – делится токарь цеха №31 Артем Ваганов. – Это новое направление соревнований на нашем предприятии. Здесь мы друзья и оппоненты одновременно: общаемся, боремся, какие-то приемы держим в секрете, а какими-то охотно делимся. Эти игры, какими бы простыми ни казались со стороны, заставляют думать, выстраивать тактику и стратегию, от чего напрямую зависит твой результат.Цифры16 участников; 32 матчаИтоги:1 место – Артём Канашкин (ОВСиМК);2 место – Дмитрий Шмаков (ОГК СП);3 место – Ольга Гусева (ОИС).Дмитрий Шмаков, главный судья олимпиады, заместитель председателя Молодежного совета:– В прошлом году в качестве эксперимента мы провели заводской турнир по настольному хоккею. Этот дебют оказался успешным: получили массу положительных отзывов. Продолжающийся период ограничений, связанный с пандемией, заставил нас искать новые форматы культурно-массовых мероприятий. Так родилась идея провести олимпиаду по спортивным настольным играм. Молодежь поддержала, и мы воплотили идею в жизнь.КСТАТИМолодёжный совет АО «АПЗ» выражает благодарность руководству предприятия за поддержку проведения олимпиады по настольным играм, а также коллективу отдела кадров – за предоставленное помещение для организации турниров.Наталья ГЛАЗУНОВА