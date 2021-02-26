Освоить выпуск малогабаритного кассетного магнитофона на Арзамасском приборостроительном заводе (АПЗ) было решено в 1971 году. Отметим, что в СССР магнитофоны выпускались в основном на оборонных заводах.Почетный ветеран предприятия Владимир Кунгурцев вспоминает:– Однажды главных конструкторов и ведущих специалистов оборонных предприятий пригласил в Москву заместитель министра авиационной промышленности П.В. Казаков. Поставили перед нами задачу – освоить выпуск магнитофонов, указали на японские – вот, мол, смотрите, какую технику выпускать надо. А нашему генеральному директору П.И. Пландину еще и сказали: «Давайте выпускать такой магнитофон, какого ещё у нас в Советском Союзе не было, – переносной». Павел Иванович тогда сказал нам: «Мы выпускаем секретную продукцию, поэтому никому не известны, а начнем выпуск магнитофонов – и о нас заговорят. Хорошо будем делать, слава нам и почет, а если попадем в «Крокодил», не видать ни почестей, ни уважения».«Первенец»Разработкой магнитофонной техники стал заниматься отдел магнитной записи Арзамасского опытно-конструкторского бюро (позднее ОКБ «Импульс») под руководством Анатолия Балдина. Для сборки опытных образцов организовали макетную мастерскую. А на АПЗ в конце 1971 года был создан магнитофонный цех №30.Первую «Легенду-401» собрали в марте 1972 года. Старший мастер Ю.Ф. Маякин вспоминал: «…Сразу побежали с магнитофоном к Павлу Ивановичу, решили обрадовать. И тут по дороге вышел казус. Не успели «первенца» донести до директора, как он замолчал. Скорей его обратно в цех, выяснили причину дефекта и только тогда вздохнули…»Магнитофон с ноу-хауПервую партию магнитофонов в торговую сеть страны отправили в том же 1972 году. Поначалу в месяц выпускали по 30-40 штук, в дальнейшем – до 20 тысяч магнитофонов ежемесячно. Спрос на арзамасскую «Легенду» в разы превышал производственные мощности предприятия.В комплекте с магнитофоном шли репортерский микрофон, кассета для звукозаписи и добротный кожаный чехол, который отшивался на Казанской галантерейной фабрике.От производимых в стране магнитофонов «Легенду-401» отличало наличие радиокассеты, делали которую в том же магнитофонном цехе. Это было настоящее ноу-хау. С помощью радиокассеты можно было быстро превратить магнитофон в длинноволновой радиоприемник, при этом ни размеры, ни цена не менялись.Тогда такое решение арзамасских приборостроителей многим пришлось по душе.Вот что писал в своем письме ответственный секретарь редакции газеты «Горьковская правда» Эвальд Кессарийский:«Уважаемые товарищи! Разрешите поблагодарить вас за замечательный магнитофон «Легенда-401»… Он имеет немало преимуществ над подобными кассетными магнитофонами отечественного производства: очень прост в обращении, удобен, малогабаритен, а главное – его отличает хорошее качество звучания и воспроизведения. Да плюс радиокассета… Словом, даже если очень придирчиво оценивать вашу продукцию, то право, не знаю, за что зацепиться. Очень вам благодарен».Писем от благодарных покупателей на заводе накопилось на восемь больших томов. Вот еще выдержка из письма: «Мы приветствуем вас за вашу работу, за успехи в производстве компактного магнитофона и за то, что его можно использовать как радиоприемник. Мы уверены в том, что вы добьетесь еще больших успехов в своей работе. Альфонсо Куэто Альварес, торговый атташе Республики Куба в СССР».11 сентября 1975 года с конвейера АПЗ сошла стотысячная «Легенда-401». На митинге в ее честь произносили речи, аплодировали сборщики и все, кто обеспечивал их необходимыми деталями.Товар пошёлВ 1978 году Минторг предложил начать выпуск товаров с олимпийской символикой. Приборостроители на корпус магнитофона шильдик с олимпийскими кольцами поставили, чемоданчик специальный под магнитофон сделали – очень удобно получилось. Стоила такая «Легенда» чуть дороже, но, как говорится, товар пошел.В 1980 году несколько партий были отправлены в Москву, где проходили летние Олимпийские игры, в качестве подарков для гостей.В 1977 году начинается серийный выпуск знаменитой «Легенды-404», ставшей своеобразным брендом Арзамасского приборостроительного завода. От своей предшественницы она отличалась более мощным усилителем и полным клавишным управлением. Магнитофон работал как от сети, так и от батареек, а при помощи внешнего шнура на 12 вольт можно было слушать музыку и в автомобиле.Вспоминает Василий Орловских, в 1970-80-е годы старший инженер-электроник ОКБ:– Чтобы запустить эту модель в производство, надо было пройти множество испытаний: утвердить эскизный и технический проекты, создать необходимую документацию, сделать опытные образцы и провести межведомственные испытания на соответствие ГОСТу. Все это происходило в Киеве, где в то время находился НИИ электромеханических приборов. Внешний вид мы согласовывали с Московским всесоюзным НИИ технической эстетики. Тогда и появился этот корпус под «шагреневую кожу» цвета «мокрый асфальт».Магнитофону «Легенда-404» дважды присваивали Государственный знак качества – в 1978 и 1980 годах.Следующая – «Легенда-306»: новый лентопротяжный механизм, стерео. У японцев тогда был аналогичный «Шарп». И когда наши конструкторы встретились с теми в Москве на выставке, им было приятно услышать, как японцы оценили «Легенду»: схема арзамасцев была проще и надежнее.СпецзаказВ начале1990-х АПЗ получил спецзаказ от Всероссийского общества слепых: разработать компактную модель магнитофона, позволяющую незрячим и слабовидящим слушать звуковые книги, музыкальные фонограммы и радио.В короткий срок разработали специальную модель «Легенды» – двухскоростной кассетный магнитофон с УКВ-приемником, позволяющий слушать 12 телевизионных программ! Серийный выпуск начался в 1992 году. В свободной продаже тифлотехническую «Легенду» найти было практически невозможно, реализацию осуществляли через специализированные магазины либо местные правления общества слепых.Стала легендой404-я, 306-я, 207-я – у каждого из этих магнитофонов своя, уникальная история. Популярность и дефицит «Легенды» подвигли организаторов Всероссийской денежно-вещевой лотереи включить магнитофон в число выигрышей. А в годы перестройки, когда прекратились многие оборонные заказы, выпуск магнитофонов здорово выручал приборостроителей.Лилия СОРОКИНА.