Аномальные морозы до -38 градусов сменились в Нижнем Новгороде очередными снегопадами. Уже с самого утра город встал в огромных десятибалльных пробках, на улицу выехала дорожная техника. Рассказываем, сколько продлится снегопад в Нижнем Новгороде 25 февраля 2021.- Снегопад в Нижнем Новгороде 25 февраля 2021 года будет идти как минимум до конца дня, - обещают синоптики. – Пока столбики термометров будут держаться на отметке -12…-19 градусов. Хотя уже завтра, 26 февраля, потеплеет до +2 градусов. И снегопады сменятся дождем.Такая погода простоит в Нижегородской области до конца недели. Дожди будут сменяться мокрым снегом, а затем снова дождями. Все это будет сопровождаться температурными качелями – от +2 градусов днем, до -11 градусов ночью. Так что автомобилистам стоит приготовиться к гололедице и быть особенно внимательными на дорогах.Напомним, накануне мы писали о новых температурных рекордах, установленных в Нижегородской области этой зимой. Среднесуточная температура за последние дни была ниже климатической нормы на 8-15 градусов. А 23 февраля отрицательные отклонения от средних многолетних значений достигли 18-21 градусов.