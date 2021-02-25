Послабления по коронавирусу в Нижегородской области с 25 февраля 2021: какие изменения и когда начнут действовать

В Нижегородской области смягчили коронавирусные ограничения. Фото: Алена МАРТЫНОВА

В Нижегородской области по мере спада заболеваемости идет постепенное смягчение коронавирусных ограничений. Накануне статистика впервые с ноября 2020 года показала менее 400 новых случаев заболеваний COVID-19 за сутки, и вот уже сегодня губернатор Глеб Никитин внес изменения в указ о введении режима повышенной готовности. Рассказываем, какие послабления по коронавирусу в Нижегородской области ожидаются с 25 февраля 2021.

«Ситуация с заболеваемостью в регионе постепенно стабилизируется. Практически ежедневно снижается количество вновь выявляемых случаев коронавирусной инфекции. Это дает основания совместно с санитарными врачами принимать решения об определенных послаблениях», - прокомментировал Глеб Никитин.

В частности, поправки касаются пенсионеров, беременных женщин, детей и спортсменов.

Согласно изменениям, дети до 16 лет теперь смогут находиться в торговых центрах без сопровожде