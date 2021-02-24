Этой зимой погода решила испытать нижегородцев на прочность – после сильных снегопадов в регион нагрянули аномальные морозы. За последние несколько дней в Нижегородской области даже были побиты температурные рекорды. Среднесуточная температура в эти дни была ниже климатической нормы на 8-15 градусов.- 23 февраля отрицательные отклонения от средних многолетних значений достигли 18-21 градусов, - рассказала начальник отдела метеопрогнозов Гидрометцентра, пресс-секретарь ФГБУ «Верхне-Волжское УГМС» Ольга Мокеева. - В большинстве районов минимальная температура воздуха составила -27,-34 градуса. А ночью и утром столбики термометров опускались до отметки -35 градусов, а в ночь на 24 февраля в Арзамасе зафиксировали -38,1 градусов.Сильные холода в эти дни отмечались и в самом Нижнем Новгороде, особенно в заречной части. Там столбики термометров опускались до -30…-34 градусов.- В этом году в регионе были отмечены новые температурные рекорды, - рассказала Ольга Мокеева. – Ранее самые сильные холода в Нижегородской области были зафиксированы 75 лет назад, в 1945 году. Начало третьей декады февраля 2021 года войдут в историю как период с самыми продолжительными и интенсивными морозами.