Коронавирус в Нижнем Новгороде, последние новости на 26 февраля 2021 года: новые изменения в указе о режиме повышенной готовности

По данным на 01:00 26 февраля 2021 года, за минувшие сутки на территории региона было выявлено 388 новых случаев заражения. Общее число зараженных коронавирусом в Нижегородской области составляет 95 395 человек.Число новых выздоровевших пациентов в Нижегородской области составило 440 человек. Напомним, что с начала пандемии COVID-19 побороли уже 87 524 жителя Нижегородской области.К сожалению, число умерших выросло до 2 418 человек, ещё тринадцать нижегородцев не смогли побороть коронавирусную инфекцию.Примечательно, что в 35 районах области новых заражений не выявлено вовсе.Территории Нижегородской области с высоким количеством человек, зараженных коронавирусом, находятся в Дзержинске (7 412 человек) и на Бору (4 863 человека). Наименьшее количество человек, зараженных коронавирусом, отмечено в Первомайском районе (92 человека) и Перевозском районе (90 человек).Напомним, что в связи со стабилизацией ситуации с заболеваемостью сразу в трех больницах Нижнего Новгорода будут сворачивать койки для больных коронавирусом.И сегодня же губернатор Нижегородской области внес изменения в указ «О введении режима повышенной готовности». Соответствующие изменения коснулись сразу нескольких ограничений.К ЧИТАТЕЛЯМПрисоединяйтесь к нам в соцсетях! Следите за нашими новостями:* в группе Вконтакте* в Одноклассниках* в Фейсбуке* в Инстаграм* в твиттереТакже следите за последними новостями в нашем телеграм-канале!