Для студентов Мининского университета компания IKEA разработала дизайн-код комнат в общежитиях.

На публичном обсуждении с и.о. ректора Виктором Сдобняковым, студентами Мининского университета и дизайнерами IKEA был принят к реализации дизайн-проект комнат для двухместного и трехместного проживания.

Виктор Сдобняков, и.о. ректора Мининского университета:

«Мы подписали соглашение о сотрудничестве с компанией IKEA. В рамках него объединяем научно-образовательную базу Мининского университета и практический опыт IKEA.Миссии наших организаций во многом схожи: мы меняем мир к лучшему, заботимся о будущих поколениях и создаем условия для творческой самореализации личности. Взаимодействие уже сейчас показало свою эффективность. Впереди нас ждут новые инфраструктурные проекты для студентов и педагогов, совместные обучающие и конкурсные мероприятия, реализация сетевых образовательных программ. Планируется организовать учебные практики для наших студентов с возможностью последующего трудоустройства».

Первые пилотные комнаты для двухместного и трехместного проживания по новому дизайн-проекту будут отремонтированы в середине мая.

Совместно с IKEA будут запущены проекты, повышающие качество образовательного процесса и создающие новый уровень комфорта для жизни и обучения студентов и преподавателей.

Представители IKEA приняли участие в экспертизе студенческих проектов в образовательном конвенте «Содействие» и высказали готовность поддержать некоторые из них. Проекты направлены на улучшение качества жизни в нашем регионе.