Аномально холодная погода, которая установилась в Нижегородском регионе, не собирается отступать в ближайшее время. Морозы с температурой на 10-15 градусов ниже нормы сохранятся в начале будущей недели.«Очередной период аномально холодной погоды связан с усилением над европейской территорией России скандинавского антициклона, сформированного в арктическом воздухе», - рассказала о причинах аномалии начальник отдела метеопрогнозов Гидрометцентра – пресс-секретарь ФГБУ «Верхне-Волжское УГМС» Ольга Мокеева.В ближайшие дни на территории Нижнего Новгорода и области ожидаются морозы до тридцати градусов и ниже, снегопадов не прогнозируется.Напомним, ранее нижегородские синоптики распространили экстренное предупреждение об аномально холодной погоде на период с 14 по 20 февраля. Однако и после 20 февраля морозы не отступят, а лишь усилятся. Так, в ночь на субботу местами по Нижегородской области ожидается понижение температуры до -30 градусов. На дорогах гололедица, будьте осторожны.