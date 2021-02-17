Три лошади из конной полиции Нижнего Новгорода отправили на пенсию

Полицейским было тяжело расставаться со своими верными напарниками. Фото: ГУ МВД по Нижегородской области

Нижегородские полицейские проводил на пенсию трех служебных лошадей орловской рысистой породы. Их безвозмездно передали в пользование «Центра доступного туризма Тонкинского района». Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области.

Полицеские смогут в любой момент поехать и навестить рысаков. Фото: ГУ МВД по Нижегородской области

- Очень рад, что эти прекрасные лошади из нижегородской конной полиции пополнят наш Центр, - поделился эмоциями представитель Центра доступного туризма Александр Волычев. - Наши воспитанники будут невероятно счастливы.

Сборы и проводы лошадей на новое место жительства заняли несколько часов. Полицейским было тяжело расставаться со своими верными напарниками, с которыми они изо дня в день на протяжении лет несли службу. Животные тоже предчувствовали разлуку и были особенно покорны. Словно в прощании, лошади прижимали свои головы к хозяйским бушлатам.

Сотрудники несколько часов прощались со своими четвероногими сослуживцами. Фото: ГУ МВД по Нижегородской области

К счастью, четвероногих сослуживцев можно будет навещать в любое время, да и сами они заскучать не успеют. Лошади станут новыми друзьями для детей, которые будут постигать основы верховой езды.

- Уверен, что наши лошади, которые проходили службу в полиции, учитывая их спокойный нрав и специальную подготовку, смогут принести пользу и помочь в реабилитации детей с ограниченными возможностями, занимающимися иппотерапией в Центре, - отметил командир кавалерийского взвода полиции, капитан полиции Алексей Бельчиков.

Лошади смогут принести пользу в реабилитации детей с ограниченными возможностями. Фото: ГУ МВД по Нижегородской области

Взамен ушедших на пенсию полицейских лошадей пришли три новых рысака. Сейчас их ожидает прохождение специальной стажировки, а затем лошади приступят к службе в патруле на улицах Нижнего Новгорода.

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