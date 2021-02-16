«Нет больше сил идти»: Спасатели два часа искали нижегородца в заснеженном поле

Сотрудники МЧС спасли нижегородца, оказавшегося в непроходимом снегу. Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области

Снегопад, обрушившийся на Нижегородскую область в конце прошлой недели, наделал немало бед. Метель шла почти трое суток, не прекращаясь – по данным метеорологов, за эти дни выпало до 90% месячной нормы осадков. Слой снега достиг 78 сантиметров. Нижний Новгород, который непрестанно убирает почти тысяча дворников и сотни коммунальных машин, изрядно замело снегом. А что творится за городом – даже представить трудно! В минувшее воскресенье в Борском районе сотрудникам МЧС пришлось вызволять человека, оказавшегося в непроходимом снегу. Парня спас один телефонный звонок.

В снежную западню угодил 28-летний нижегородец Артем Гусев: возвращаясь со станции домой, он решил сократить путь. Но не рассчитал свои силы и сильно устал, пробираясь домой по заснеженному полю. Парень находился далеко от ближайших населенных пунктов, когда понял, что больше не может идти по метровым сугробам. Впереди река, а за рекой – родная деревня. Но сил идти больше не было. А тем временем на бескрайнюю белоснежную гладь опустились сумерки и быстро стемнело. Артем уже сильно замерз, накатывала паника.

К счастью, он догадался сообщить о свей беде близким.

«Молодой человек сначала позвонил своей бабушке и рассказал, что находится между станцией Кеза и деревней Мамакино, что устал и у него нет больше сил идти, что почти не может передвигаться», - рассказали сотрудники Приволжского поисково-спасательного отряда МЧС России.

На часах было 17:30, когда взволнованная женщина позвонила в службу спасения 112 и рассказала, что ее внука надо немедленно спасать: сам он уже не выберется. Сейчас в Нижегородской области стоят морозы под тридцать градусов, поэтому ситуация была крайне опасная. Медлить было нельзя.

Молодой человек получил переохлаждение. Фото: ПСЦ "Рысь"

Спасатели и волонтеры-поисковики немедленно выдвинулись на место сбора в деревню Мамакино. Телефон Артема уже был недоступен. Спасатели вышли на местность, стали звать мужчину, задействовали снегоход для более быстрого передвижения. И вот наконец откуда-то из темноты послышался голос.

«Молодой человек откликнулся не сразу, но уже по его голосу было понятно, насколько он ослаб. К пострадавшему была проложена тропа. Мужчину вывели к населенному пункту и передали медицинским работникам. Он получил переохлаждение», - рассказал начальник поисково-спасательного подразделения ПРПСО Владимир Цыбульский.

К счастью, Артем вернулся домой. Фото: ПСЦ "Рысь"

Вся спасательная операция заняла около 2,5 часов. К счастью, все закончилось благополучно, и парень вернулся в семью.