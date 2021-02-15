Актер и ведущий Тимур Еремеев провел минувшие выходные в Нижнем Новгороде. Судя по фото и видео в Instagram, программа у звезды сериала «Кухня» была насыщенная.Тимур остановился в гостинице в самом центре Нижнего Новгорода на улице Большой Покровской. Утром в воскресенье он шокировал подписчиков фотографией, где он в халате и с чашечкой кофе стоит на балконе, утопая босыми ногами в снегу.«Если номер с балконом, глупо этим не воспользоваться. Доброе утро!», - подписал снимок актер.Между прочим, в Нижнем сейчас стоят двадцатиградусные морозы, поэтому подписчики не на шутку распереживались, как бы любимец публики не заболел.«Тимур, ноги нужно держать в тепле», - написала одна из подписчиц.«Так я снегом присыпал немного, вроде не задувает!» - пошутил в ответ телеведущий.В Нижнем Новгороде Тимур прошелся по улице Рождественской, погулял по Нижневолжской набережной и заснеженному кремлю, пообедал в местной пельменной. По словам актера, все заведения общепита в центре города в тот день были забиты под завязку.«Единственное кафе Нижнего Новгорода, где есть свободные места сегодня. И здесь очень вкусно!» - похвалил Тимур пельменную на улице Минина.Также актер выложил видео с «нижегородскими SPA-процедурами», как он сам это называет: в замедленной съемке он прыгает в огромный сугроб – с пятницы по воскресенье в Нижнем Новгороде, не прекращая, валил снег.«На горизонте встречаются реки Волга и Ока. Просто поверьте, потому что в такой снегопад рассмотреть ничего невозможно. Кажется, нас всех заметает! Лопаты растут в цене. Автовладельцы на полном приводе ехидно улыбаются и чувствуют себя немного VIP», - коротко описал происходящее Тимур.Нижегородцы, которых среди подписчиков знаменитости оказалось немало, тут же начали интересоваться, понравился ли Тимуру Нижний Новгород.«Нижний Новгород – огонь! Прекрасный город», - так охарактеризовал его звезда голубого экрана.