Узнали, сколько продлится снегопад в Нижнем Новгороде.

Главной новостью сегодняшнего дня остается мощный снегопад в Нижнем Новгороде 12 февраля 2021. Занесенные дороги, огромные пробки и вынужденные идти пешком нижегородцы – все это серьезно подпортило настроение горожанам в пятничный день. И, увы, не лучше прогноз и на ближайшие выходные.

- Снегопад в Нижнем Новгороде продлится до конца дня 14 февраля. – предупреждают синоптики. – Только в понедельник осадки прекратятся, и установится ясная морозная погода. В выходные столбики термометров днем будут опускаться до -12 градусов, а в ночные часы – до -14 градусов. А вот на следующей неделе в Нижний Новгород снова вернутся морозы. По ночам мороз будет крепчать до – 26 градусов.

Напомним, снегопад в Нижнем Новгороде 12 февраля натворил немало дел. К примеру, Мызинский мост оказался полностью перекрыт из-за буксующих фур, а возле Дзержинска застрявшая фура перегородила трассу М-7.