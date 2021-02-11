По данным на 01:00 11 февраля 2021 года, общее число зараженных коронавирусом в Нижегородской области составляет 89 103 человека. За минувшие сутки на территории региона было выявлено 456 новых случаев заражения.Число новых выздоровевших пациентов в Нижегородской области составило 445 человек. Напомним, что с начала пандемии COVID-19 побороли уже 81 105 жителей Нижегородской области.К сожалению, число умерших выросло до 2 245 человек, ещё пятнадцать нижегородцев не смогли побороть коронавирусную инфекцию.Примечательно, что в 16 районах области новых заражений не выявлено вовсе.В Нижнем Новгороде самыми зараженными районами остаются Автозаводский (9 672 человека) и Ленинский (6 247 человек) район, а наименьшее количество заболевших находится в Приокском районе (2 909 человек).В настоящее время в медицинских организациях региона развернуто 5 067 коек для больных коронавирусом. В частности, более 3,1 тысячи обеспечены кислородом, а 805 - аппаратами ИВЛ. Кроме того, более 23% коечного фонда для лечения больных с пневмонией и ОРВИ свободны в Нижегородской области.К ЧИТАТЕЛЯМПрисоединяйтесь к нам в соцсетях! Следите за нашими новостями:* в группе Вконтакте* в Одноклассниках* в Фейсбуке* в Инстаграм* в твиттереТакже следите за последними новостями в нашем телеграм-канале!