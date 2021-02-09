Полиция задержала вежливого грабителя офиса микрозаймов в Арзамасе

Теперь мужчине грозит лишение свободы на срок до 10 лет. Фото: ГУ МВД по Нижегородской области

История с ограблением офиса выдачи микрокредитов в Арзамасе получила своё дальнейшее развитие. Полицейские задержали подозреваемого в краже денег на следующий же день. Об этом сообщает ГУ МВД России по Нижегородской области.

Напомним, что ограбление произошло, 5 февраля, в 10 часов утра в отделении, расположенном на проспекте Ленина.

Фигурантом дела оказался ранее судимый 59-летний житель села «Быков Майдан» в Шатковском районе. В его квартире правоохранительные органы обнаружили украденные деньги, а также нож и одежду, в которой мужчина был в момент совершения преступления.

Как оказалось, мужчина подошёл к ограблению со всей изобретательностью. То ли набираясь храбрости для дальнейших действий, то ли чтобы ослабить бдительность сотрудницы, грабитель сначала притворился обычным посетителем и поинтересовался условиями оформления кредита. Однако затем мужчина приступил к активным действиям: вытащил из кармана куртки нож и принялся угрожать ошарашенной работнице микрофинансовой организации.

В итоге злоумышленник не тронул девушку, которая позволила ему забрать всю имеющуюся выручку в размере 79 644 рублей. К слову, грабитель оказался настолько вежлив, что после этого успел не только извиниться перед сотрудницей, но и объяснить ей причину своего поступка.

«Он сказал, что деньги ему нужны на операцию дочери», - сообщила потерпевшая правоохранительным органам, которые приехали после того, как сработала кнопка тревожной сигнализации.

Позже выяснилось, что никакой дочери у «вежливого» грабителя нет и вовсе.

Девушка также рассказала, что рассмотреть грабителя было почти невозможно. Он был в куртке с капюшоном, а его лицо до самых глаз было скрыто черной маской. Кроме того, на руках мужчины были резиновые перчатки, а в помещение офиса микрозаймов он вошел, опираясь на трость.

Сейчас по данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Разбой». Теперь вежливому грабителю грозит лишение свободы на срок до 10 лет.

В настоящее время подозреваемый находится под стражей. Расследование по этому делу продолжается.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присоединяйтесь к нам в соцсетях! Следите за нашими новостями:

* в группе Вконтакте

* в Одноклассниках

* в Фейсбуке

* в Инстаграм

* в твиттере

Также следите за последними новостями в нашем телеграм-канале!