Полиция задержала вежливого грабителя офиса микрозаймов в Арзамасе

Теперь мужчине грозит лишение свободы на срок до 10 лет.
Фото: ГУ МВД по Нижегородской области
История с ограблением офиса выдачи микрокредитов в Арзамасе получила своё дальнейшее развитие. Полицейские задержали подозреваемого в краже денег на следующий же день. Об этом сообщает ГУ МВД России по Нижегородской области.
Напомним, что ограбление произошло, 5 февраля, в 10 часов утра в отделении, расположенном на проспекте Ленина.
Фигурантом дела оказался ранее судимый 59-летний житель села «Быков Майдан» в Шатковском районе. В его квартире правоохранительные органы обнаружили украденные деньги, а также нож и одежду, в которой мужчина был в момент совершения преступления.
Как оказалось, мужчина подошёл к ограблению со всей изобретательностью. То ли набираясь храбрости для дальнейших действий, то ли чтобы ослабить бдительность сотрудницы, грабитель сначала притворился обычным посетителем и поинтересовался условиями оформления кредита. Однако затем мужчина приступил к активным действиям: вытащил из кармана куртки нож и принялся угрожать ошарашенной работнице микрофинансовой организации.
В итоге злоумышленник не тронул девушку, которая позволила ему забрать всю имеющуюся выручку в размере 79 644 рублей. К слову, грабитель оказался настолько вежлив, что после этого успел не только извиниться перед сотрудницей, но и объяснить ей причину своего поступка.
«Он сказал, что деньги ему нужны на операцию дочери», - сообщила потерпевшая правоохранительным органам, которые приехали после того, как сработала кнопка тревожной сигнализации.
Позже выяснилось, что никакой дочери у «вежливого» грабителя нет и вовсе.
Девушка также рассказала, что рассмотреть грабителя было почти невозможно. Он был в куртке с капюшоном, а его лицо до самых глаз было скрыто черной маской. Кроме того, на руках мужчины были резиновые перчатки, а в помещение офиса микрозаймов он вошел, опираясь на трость.
Сейчас по данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Разбой». Теперь вежливому грабителю грозит лишение свободы на срок до 10 лет.
В настоящее время подозреваемый находится под стражей. Расследование по этому делу продолжается.
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