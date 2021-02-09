Нижний Новгород
Еще
Радио
Нижний Новгород
Еще
Радио
Нижний Новгород
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Происшествия

Полиция задержала вежливого грабителя офиса микрозаймов в Арзамасе

Мужчина похитил почти 80 тысяч рублей
Кристина БЕРБАСОВА
КомментироватьОставить комментарий
Теперь мужчине грозит лишение свободы на срок до 10 лет.

Теперь мужчине грозит лишение свободы на срок до 10 лет.

Фото: ГУ МВД по Нижегородской области

История с ограблением офиса выдачи микрокредитов в Арзамасе получила своё дальнейшее развитие. Полицейские задержали подозреваемого в краже денег на следующий же день. Об этом сообщает ГУ МВД России по Нижегородской области.

Напомним, что ограбление произошло, 5 февраля, в 10 часов утра в отделении, расположенном на проспекте Ленина.

Фигурантом дела оказался ранее судимый 59-летний житель села «Быков Майдан» в Шатковском районе. В его квартире правоохранительные органы обнаружили украденные деньги, а также нож и одежду, в которой мужчина был в момент совершения преступления.

Как оказалось, мужчина подошёл к ограблению со всей изобретательностью. То ли набираясь храбрости для дальнейших действий, то ли чтобы ослабить бдительность сотрудницы, грабитель сначала притворился обычным посетителем и поинтересовался условиями оформления кредита. Однако затем мужчина приступил к активным действиям: вытащил из кармана куртки нож и принялся угрожать ошарашенной работнице микрофинансовой организации.

В итоге злоумышленник не тронул девушку, которая позволила ему забрать всю имеющуюся выручку в размере 79 644 рублей. К слову, грабитель оказался настолько вежлив, что после этого успел не только извиниться перед сотрудницей, но и объяснить ей причину своего поступка.

«Он сказал, что деньги ему нужны на операцию дочери», - сообщила потерпевшая правоохранительным органам, которые приехали после того, как сработала кнопка тревожной сигнализации.

Позже выяснилось, что никакой дочери у «вежливого» грабителя нет и вовсе.

Девушка также рассказала, что рассмотреть грабителя было почти невозможно. Он был в куртке с капюшоном, а его лицо до самых глаз было скрыто черной маской. Кроме того, на руках мужчины были резиновые перчатки, а в помещение офиса микрозаймов он вошел, опираясь на трость.

Сейчас по данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Разбой». Теперь вежливому грабителю грозит лишение свободы на срок до 10 лет.

В настоящее время подозреваемый находится под стражей. Расследование по этому делу продолжается.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присоединяйтесь к нам в соцсетях! Следите за нашими новостями:

* в группе Вконтакте

* в Одноклассниках

* в Фейсбуке

* в Инстаграм

* в твиттере

Также следите за последними новостями в нашем телеграм-канале!

ЧППроисшествия: ЧП