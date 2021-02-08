Наталья Водянова: личная жизнь знаменитой российской Золушки Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Российская киноактриса, супермодель и филантроп Наталья Водянова известна на весь мир своей профессиональной деятельностью. 38-летняя девушка из Нижнего Новгорода — лицо нескольких модных домов — в последнее время становится всё больше известна как благотворитель. Но что мы знаем об обратной стороне жизни знаменитости? Личная жизнь Натальи Водяновой наполнена множеством событий: счастливых и не самых радужных.

Брак с Антуаном Арно второй по счёту в жизни супермодели. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Становление Натальи как модели и актрисы нередко сравнивают с "историей Золушки". Раз так, то как положено истинной Золушке, в жизни девушки появился принц. И звали его Джастин Портман — 33-летний аристократ, коллекционер картин, свободный художник и англичанин по национальности. Но интересно другое — знакомство их, вопреки законам жанра, началось с громкой ссоры. На второй день после неё английский аристократ позвонил русской модели, извинился и предложил встретиться. Вот здесь история и началась.

Совместная поездка на фотосессию в Африку закончилась беременностью Натальи Водяновой. Их первенца, Лукаса, она родила в Лондоне. В момент рождения сына Джастин Портман находился рядом с будущей женой. Свадьбу они сыграли уже после, в Санкт-Петербурге, 1 сентября 2002 года. Гуляли широко, "по-русски", три дня. Банкет для гостей организовали в Петергофе, а для молодых арендовали Тронный зал Большого дворца. Но даже на этом роскошь не заканчивалась.

Наталья часто путешествует по России с детьми и не даёт им забывать свои корни. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Наталья вернулась к работе уже через шесть недель после рождения сына — событие никак не отразилось на её внешности. Отразились только счастливые замужество и материнство. Вскоре у Портман и Водяновой родились дочь Нева и сын Виктор.

Прошло некоторое время и уверенность в счастливом замужестве пошатнулась, как и вся сказка. Семейная жизнь Натальи и Джастина закончилась разводом. Точные причины, по всей видимости, до сих пор не обнародованы. Журналисты выдвигали версию, что разрыв случился из-за новой любви Натальи. Но эти слухи так и остались беспочвенными.

В 2011 году стало известно о новых романтических отношениях, возникших в жизни Водяновой. Её избранником стал французский миллиардер, сын владельца концерна LVMH Антуан Арно. Примечательно, что познакомились они ещё в 2008 году, когда Наталья участвовала в фотосессии "Луи Виттон".

Водянова и Арно поженились в 2020 году. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Отношения пары развивались стремительно: на самых первых свиданиях Арно познакомился даже с бабушкой и дедушкой супермодели и стал участвовать в семейных событиях. А вскоре предложил переехать к нему.

В августе 2013 Наталья согласилась переехать за Антуаном в Париж, а в мае 2014 года у пары родился сын Максим. Следующим за ним, в июне 2016-ого, появился Роман.

Наталья Водянова проводит много времени с семьёй. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

В 2019 году подписчики супермодели в Instagram заподозрили, что та ждёт шестого ребёнка. К этому решению пришли многие, заподозрив некие изменения фигуры. Но домыслы в итоге не подтвердились.

Наталья - мать пятерых детей. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

А в 2020 году Наталья Водянова и Антуан Арно наконец сыграли официальную свадьбу, после чего пара с детьми въехала в новый особняк в Париже.

Стоит добавить, что Наталья активно ведёт свой аккаунт в Instagram, где часто публикует фото с детьми, мужем и с каких-либо семейных или дружеских встреч. Глядя на её аккаунт, напрашивается вывод, что с семьёй Наталья проводит очень много времени. А также не забывает о своих корнях и часто путешествует по России с детьми .

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