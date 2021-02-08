Беседки, летняя эстрада и беговая дорожка: Как изменится Александровский сад к 800-летию Нижнего Новгорода

Как изменится Александровский сад к 800-летию Нижнего Новгорода. ФОТО: Среда 800

В Александровском саду в центре Нижнего Новгорода начались подготовительные работы к проведению благоустройства. Уже сейчас подрядчик начал устанавливать строительное ограждение, завозить оборудование и готовить строительную площадку. Вслед за этим на данном участке стартует демонтаж старых конструкций, а весной начнут прокладывать коммуникации.

- В ходе благоустройства там планируется установить новые урны, скамейки, беседки, проложить пешеходные дорожки и лестницы, - рассказали в пресс-службе регионального правительства. – Также там будут выполнены работы по озеленению и установке нового освещения. Завершить все работы планируется к августу 2021 года.

Все работы планируется завершить к августу. ФОТО: Среда 800

Подрядчиком в данном проекте выступает ООО «Инжиниринг Групп». Стоимость контракта составляет 500 миллионов рублей.

- Наша главная задача – комплексное восстановление Александровского сада, - рассказал министр культуры Нижегородской области Олег Беркович. – Здесь планируется воссоздание исторических дорожек, структуры озеленения и летней эстрады «Ракушка». Планируется, что в дальнейшем эта площадка будет использоваться Нижегородской филармонией.

Сейчас на площадке начались подготовительные работы. ФОТО: Среда 800

Основная прогулочная и концертная инфраструктура, включая «Ракушку», расположится в границах от Чкаловской лестницы вдоль Георгиевского съезда, где она существовала исторически. В дальнейшем территория Александровского сада станет местом для прогулок и занятий спортом. Здесь планируется обновить изношенные покрытия и сделать беговую дорожу из теннисита.