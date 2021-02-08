В нижегородских сообществах в социальных сетях то и дело появляются свидетельства парадоксальных и самых курьёзных случаев в нашем городе. 5 февраля в группе \\"Нижний Новгород |БЕЗ ЦЕНЗУРЫ\\" разместили видеозапись. Происходящее на ней предельно просто: техника застряла в снегу. Сейчас одним этим мало кого удивишь, ведь уже больше недели Нижний Новгород по колено утопает в снегу, а люди толкают транспорт, на котором поедут на работу. Но удивить может совсем другое: на этот раз в снегу встряла сама снегоуборочная техника. Чувство юмора у нынешней погоды определённо построено на иронии.Судя по заднему плану записи, произошло злоключение в районе Советской площади, у ТЦ \\"Жар-Птица\\". На кадрах видно, что дорога, на которую стремится выехать техника, а также обочина не чищены. Возможно этим и хотел заняться водитель трактора, но оказалось не с руки.— Надо гусеничную технику иметь для таких случаев, — прокомментировала Елена Голубкина.Нижегородцы в комментариях, конечно, не упустили шанса подколоть дорожные службы насчёт качества очистки дорог. Но несколько человек шутку не оценили — вместо того, чтобы снимать, надо было выйти и подтолкнуть. Надеемся, так автор видео и поступил после того, как завершил съёмку.Напомним, сегодня мы рассказывали о другом неоднозначном событии: курьер выгнул шлагбаум в ЖК \\"Маленькая страна\\", чтобы доставить заказ.И кстати о погоде. Прогноз на ближайшую неделю неутешительный, его мы опубликовали ранее.К ЧИТАТЕЛЯМПрисоединяйтесь к нам в соцсетях! Следите за нашими новостями:* в группе Вконтакте* в Одноклассниках* в Фейсбуке* в Инстаграм* в твиттереТакже следите за последними новостями в нашем телеграм-канале!