Телеведущая Екатерина Одинцова показала подписчикам свое давнее фото – на нем ей всего 18 лет. И это вызвало нешуточный резонанс в социальных сетях.- На этом фото мне 18 лет. Моя первая рекламная съемка (вроде бы для плаката Нижегородского завода шампанских вин), - пояснила телеведущая. - Этот кадр не вошел в рекламу, поэтому мне ее фотограф Саша Будников подарил на память. Съемка была черно-белой , фотографию раскрасила дочка в специальной программе. У фото - новая жизнь.Пока одни поклонники с упоением обсуждали фотографию юной Екатерины Одинцовой, другие – были шокированы ее сходством с голливудским секс-символом Джейн Фонда.- Загипнотизировала глазами, - восхитились подписчики актрисы. - Вылитая Джейн Фонда.- На этом фото Вы очень красивая, - согласилась akulova140467- Какая красивая ты Катюша и одухотворенная, - поддержала ее talanandreeva.К слову, это сходство с голливудской мегазвездой подтвердил и специальный сервис, сравнивающий лица.Напомним, ранее мы писали о том, что Екатерина Одинцова показала поклонникам свой новый дом. Современный коттедж в английском стиле стал главным детищем телеведущей. Она лично общалась со всеми дизайнерами, прорабами и поставщиками стройматериалов.