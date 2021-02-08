На днях в нижегородских группах в социальных сетях опубликовали запись с камер видеонаблюдения в ЖК \\"Маленькая страна\\". Курьер доставки приехал по адресу: улица 40 лет Октября, дом № 15 корпус 2. Но на пути он встретил преграду: въезд на территорию жилого комплекса преграждает шлагбаум. Наш курьер, что называется, \\"видит цель — не видит преград\\". Он вышел из машины, приложил не так уж много усилий и выгнул шлагбаум в обратную сторону. Автор публикации пишет, что произошло это 5 февраля, в прошлую пятницу. К какой именно службе доставки или к какому ресторану принадлежит курьер — не указано. Как и не указаны некоторые другие обстоятельства, о которых мы сейчас расскажем.Главный вопрос этой истории: виноват курьер или нет? В комментариях к публикации с этим видео в сообществе ВКонтакте \\"Нижний Новгород |БЕЗ ЦЕНЗУРЫ\\" люди поделились на два лагеря. Одни, как и автор поста с видеозаписью, утверждают, что это порча чужого имущества — статья УК РФ, между прочим. Другие же встали на сторону курьера и подозревают, что шлагбаум там установлен незаконно. А значит, нетерпеливый молодой человек имел все основания так поступить. И та и другая сторона приводят аргументы в защиту своей позиции.— Это порча общего имущества, в полицию жители написали, — единственное, что указал автор поста.А вот, как рассуждали нижегородцы по этому поводу:— Если круглосуточно нет диспетчера, то шлагбаум установлен незаконно. Соответственно, его можно сломать. Да и тем более преддомовая территория — это не собственность жильцов. Соответственно, они не могу устанавливать там шлагбаум по своей инициативе, — считает Алексей Курепкин.— Если шлагбаум без связи с диспетчером или охранником, который должен быть на связи круглосуточно, то этот шлагбаум установлен незаконно. Проще говоря, является придомовым \\"мусором\\". С 1 января этого года, спец. службы получили права ломать такие шлагбаумы, если они мешают проезду спец. техники, — согласился Max Fedorov.— Если бы скорая ехала, вот как быть? — задала закономерный вопрос Любовь Кучина.Некоторые то ли в шутку, то ли всерьёз осудили заказчиков доставки:— Ну так пусть и оплачивают те, кто делал заказ. В таких случаях предупреждают курьера!Нашлись те, кого возмутило, почему курьер не смог обойти шлагбаум и дойти до дома пешком? Анна Черняк поинтересовалась, далеко ли было топать. Евгений Волков ответил ей:— Одну минуту. Сам живу в этом ЖК. При заказах либо курьер звонил мне лично, чтобы открыть шлагбаум, либо пешком заходил. А тут просто... без комментариев.А кого-то произошедшее вообще не впечатлило:— Обратно разогнут и всё так же будет функционировать, — написал Виктор Кириков.Законный всё-таки шлагбаум или нет — в сообществе мы этого не выяснили. Но раз к делу подключили полицию, возможно, об этой истории нижегородцы ещё услышат.К ЧИТАТЕЛЯМПрисоединяйтесь к нам в соцсетях! Следите за нашими новостями:* в группе Вконтакте* в Одноклассниках* в Фейсбуке* в Инстаграм* в твиттереТакже следите за последними новостями в нашем телеграм-канале!