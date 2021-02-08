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Житель нижегородского села из ревности заколол нового поклонника своей бывшей

Сейчас следователи выясняют обстоятельства произошедшей трагедии
Юлия ВАСИЛИШИНАЮлия ВАСИЛИШИНА
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Житель нижегородского села из ревности заколол нового поклонника своей бывшей.

Житель нижегородского села из ревности заколол нового поклонника своей бывшей.

Фото: СУ СКР по Нижегородской области

Любовный треугольник в селе Ближне-Песочное Выксунского района в Нижегородской области закончился трагедией – житель села из ревности заколол нового поклонника своей бывшей. Сейчас в обстоятельствах этой трагедии разбираются следователи.

- По версии следствия, днем 26 января двое односельчан пришли в гости к хозяйке, - сообщает СУ СКР по Нижегородской области. – После того, как потерпевший начал оказывать знаки внимания хозяйке, подозреваемый нанес ему несколько ножевых ранений. От полученных травм 61-летний мужчина скончался на месте.

Сейчас следователи выясняют обстоятельства произошедшей трагедии.

Сейчас следователи выясняют обстоятельства произошедшей трагедии.

Фото: СУ СКР по Нижегородской области

Как выяснилось в ходе расследования, мужчина приревновал свою бывшую возлюбленную к новому поклоннику. Сейчас расследование этого дела продолжается.

В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Сам подозреваемый в совершении этого преступления задержан. Свою вину он полностью признал. Сейчас он заключен под стражу.

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