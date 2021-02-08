Нижегородские зоозащитники спасли двух верблюдов из передвижного цирка

Верблюдицы Лейла и Манго поселились в нижегородском конном клубе. Фото: конный клуб "Кантри"

Двух верблюдов – а точнее, верблюдиц – из Воронежа спасли нижегородские зоозащитники. Их привезли в центре реабилитации лошадей «Кантри» под Богородском, где сейчас находятся животные.

История этих экзотических животных, увы, банальна: верблюды работали в воронежском передвижном цирке, а после его закрытия стали никому не нужны. Нижегородские волонтеры узнали о них случайно и не смогли пройти мимо.

«В конце осени в соцсети появился пост о закрытии воронежского передвижного цирка, - рассказали в конном клубе «Кантри». - В нем на тот момент остались животные, в числе которых были три верблюда. Их пытались продать, однако покупатели не находились. Один верблюд уехал в неизвестном направлении, двоих выкупили мы».

Верблюдиц зовут Манго и Лейла. Однако на постоянное проживание в клубе останется только одна из них.

«Лейла через месяц уедет в «Аванпост» (конный клуб в Можайске – прим.), а для Манго мы уже выделили леваду и строим дом. Наша семья стремительно растет!» - рассказали в центре.