Совершенно чудовищная история произошла в нижегородской глубинке: там пьяный мужчина зверски убил кошку на глазах у ее маленькой хозяйки. Приговор суда, в котором описаны подробности этого ужасного преступления, невозможно читать без содрогания сердца – даже несмотря на то, что они излагаются сухим канцелярским языком.Все случилось почти год назад в одном из общежитий в небольшом городке Ворсма Павловского района. Это был обычный поздний вечер в общаге: кухня опустела, жильцы разошлись по комнатам, кто-то уже готовился ко сну. И только крепко выпивший Иван Рощин (имена героев изменены – прим.) долго шатался по коридору, хлопая дверьми. Видимо, в этот момент в комнату забегала соседская кошка – беспородная пушистая красавица по кличке Милаша. Сколько она пробыла там, неизвестно, но шустрая питомица успела справить нужду в детскую кроватку прямо на постельное белье, после чего ретировалась, оставшись незамеченной.Когда хозяин жилища нашел в кроватке лужу, его охватила дикая ненависть. Алкоголь в крови только подкинул дровишек в этот костер.«Опять?! Ах ты тварь, иди сюда!», - заревел он и пулей бросился в коридор, где почти сразу наткнулся на Милашу.Живодер схватил кошку за шею и потащил на общую кухню, где продолжил мучать беспомощное существо.«Действуя с особой жестокостью, с применением мучительных садистских методов, он положил кошку на пол в кухне, левой рукой прижал ее к полу, лишая возможности сопротивляться, а правой рукой стал душить, крепко сжимая ее шею», - говорится в материалах суда, опубликованных на портале «Правосудие».В этот момент в кухню зашла маленькая Катя – хозяйка кошки.«Что вы делаете, прекратите! Отстаньте от нее! Отпустите, отпустите!» - закричала девочка, но садист, не обращая на нее никакого внимания, с какой-то дикой остервенелостью еще сильнее сжал рукой шею Милаши.Через мгновение его цель была достигнута: маленькое сердечко перестало биться, пушистое тельце обмякло под рукой душегуба - кошка умерла в муках от асфиксии. После этого живодер, как ни в чем не бывало, выбросил труп на улицу и отправился по своим делам.Повергнутая в шок хозяйка кошки – мама Кати – написала на соседа заявление. Расследование уголовного дела по статье 245 длилось несколько месяцев, после чего живодер оказался на скамье подсудимых.К слову, он полностью признал свою вину, раскаялся и охотно сотрудничал со следствием. Павловский городской суд не посчитал алкогольное опьянение душегуба отягчающим обстоятельством.«Суд полагает, что состояние опьянения не повлияло на поведение подсудимого при совершении им преступления, и во взаимосвязи с опьянением не обусловило мотивационную составляющую преступного деяния» - говорится в тексте обвинительного приговора.Живодеру назначили восемь месяцев исправительных работ с удержанием 10% заработной платы ежемесячно в доход государства.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ«Старушки наняли убийц для дворняги за 150 рублей»: «Собачьим киллерам» из Арзамаса грозит пять лет тюрьмы- Два жителя села в обеденный перерыв прямо на глазах у детей повесили собаку, - рассказала «Комсомолке» зоозащитница Светлана Долбунова. - И пока та дергалась в петле, они монтажкой перебивали ей ребра и голову (подробности).