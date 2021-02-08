Фото горящего мясокомбината в Нижнем Новгороде опубликовало МЧС

Здание бывшего мясокомбината вспыхнуло около 10 утра 8 февраля.
Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области
Здание бывшего мясоперерабатывающего комбината горит на улице Геологов в Нижнем Новгороде. Возгорание произошло на втором этаже, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Нижегородской области.
На месте происшествия работают 67 спасателей.
Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области
«Сообщение о пожаре на улице Геологов, 1/10 поступило в 9:55. Происходит горение второго этажа на площади 100 квадратных метров», - уточнили в ведомстве.
Горит второй этаж здания.
Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области
Спасатели эвакуировали из горящего здания одного человека. По оперативным данным МЧС, погибших и пострадавших нет.
Сейчас к месту происшествия стянуто 18 пожарных машин, с огнем борются 67 человек. Пожару присвоен второй ранг.
Площадь пожара составляет 100 кв.м.
Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области
На кадрах, предоставленных региональным управлением МЧС, видно, как из-под кровли производственного комплекса вырываются клубы густого дыма.
Из горящего здания эвакуирован человек.
Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области
«КП – Нижний Новгород» будет следить за развитием событий.