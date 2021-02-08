Коронавирус в Нижнем Новгороде, последние новости на 8 февраля 2021 года: 430 нижегородцев выздоровели за сутки Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

За прошедшие сутки в Нижегородском регионе зафиксировали 469 случаев новых заражений коронавирусом среди жителей. Число заболевших в области почти достигло 88 тысяч человек – сейчас с подтверждённым диагнозом COVID-19 их 87 725.

При этом число выздоровевших растёт с каждым днём. На сегодня излечившихся в регионе 79 791 человек. За последние сутки выписали 430 нижегородцев.

К сожалению, с болезнью за сутки не справились 12 человек. Суммарное число жертв COVID-19 от начала пандемии – 2 210 нижегородцев. Рейтинг заболеваемости в Нижегородской области сохраняется прежним – больше всего заражений выявлено в Дзержинске, на Бору и в Павловском районе.

Статистика заражённых коронавирусом в Нижегородской области. Фото: Яндекс

Напомним, ранее мы сообщали, что в Нижегородскую область поступила новая партия вакцины. Глеб Никитин сообщил об этом в своём инстаграм.

В настоящее время ежедневно прививки от коронавируса делают 500-700 человек.

А в трёх нижегородских больницах объявлен карантин.

По данным на 5 февраля, на карантин закрыты четыре отделения:

- женское отделение в ГБУЗ НО "Дзержинский психоневрологический диспансер";

- второе женское отделение в ГБУЗ НО "Областная психоневрологическая больница № 2";

- кардиологическое отделение городской больницы №39 Канавинского района;

- неврологическое отделение для больных с острым нарушением мозгового кровообращения больницы №39 Канавинского района.

Обычно карантинные ограничения по коронавирусу вводятся сроком на 14 дней.

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