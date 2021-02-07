Наталья Водянова шокировала поклонников странными санитарными нормами. Фото: СОЦСЕТИ

Всемирно известная супермодель Наталья Водянова оказалась в центре громких словесных баталий – и все из-за странных санитарных правил, которых она придерживается. Поводом для обсуждений стала фотография, где они вместе с супругом Антуаном Арно отправились на пробежку. Причем оба они были в медицинских масках.

- LOVE IS... Кто помнит эту жевачку из 90х? – прокомментировала этот снимок супермодель.

Вот только поклонников супермодели впечатлила не трогательная идиллия между супругами, а наличие масок на их лицах во время пробежки.

- Зачем бегать в маске? – удивилась tresor70.

- А зачем в масках бегаете??? – поразились volontervdovin777.

- А зачем на улице в маске, ещё и при беге? Вроде на улице безлюдно достаточно, - согласилась kseniya.osennyaya.

Напомним, несколько дней назад Наталья Водянова показалась поклонникам без макияжа. Однако вместо восторженных откликов на нее посыпался целый град колкостей. Хейтеры разглядели на снимке модели…усы.