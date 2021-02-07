Наталья Водянова шокировала поклонников странными санитарными нормами.
Фото: СОЦСЕТИ
Всемирно известная супермодель Наталья Водянова оказалась в центре громких словесных баталий – и все из-за странных санитарных правил, которых она придерживается. Поводом для обсуждений стала фотография, где они вместе с супругом Антуаном Арно отправились на пробежку. Причем оба они были в медицинских масках.
- LOVE IS... Кто помнит эту жевачку из 90х? – прокомментировала этот снимок супермодель.
Вот только поклонников супермодели впечатлила не трогательная идиллия между супругами, а наличие масок на их лицах во время пробежки.
- Зачем бегать в маске? – удивилась tresor70.
- А зачем в масках бегаете??? – поразились volontervdovin777.
- А зачем на улице в маске, ещё и при беге? Вроде на улице безлюдно достаточно, - согласилась kseniya.osennyaya.
Напомним, несколько дней назад Наталья Водянова показалась поклонникам без макияжа. Однако вместо восторженных откликов на нее посыпался целый град колкостей. Хейтеры разглядели на снимке модели…усы.