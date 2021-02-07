Мужчину спасли из горящей квартиры на 15 этаже в ЖК "Цветы". ФОТО: канал "Нижний №1"
За одну ночь в Нижегородской области случилось как минимум два пожара. Мы рады сообщить, что второй обошёлся без жертв. Информацией о происшествии поделилось ГУ МЧС России по региону.
Один человек пострадал, 45 эвакуированы. ФОТО: канал "Нижний №1"
По данным ведомства, минувшей ночью загорелась квартира на 15 этаже в ЖК "Цветы" в доме № 101 на улице Академика Сахарова в Приокском районе Нижнего Новгорода. Сообщение о пожаре поступило в дежурную часть в 01:45 – ему был присвоен ранг № 2. Пожарно-спасательные подразделения незамедлительно выдвинулись к месту ЧС.
Сообщается, что в 02:24 ночи пожар площадью в 10 квадратных метров был ликвидирован. В ходе тушения открытого огня эвакуировали 45 человек, в числе которых 15 детей. Одного человека удалось спасти, один – пострадал. К счастью, погибших не обнаружили.
Причина возгорания не установлена. ФОТО: канал "Нижний №1"
Обстоятельства случившегося пока не уточняются. Расследование продолжается, выясняется причина возгорания.
Также сегодня, ранним утром, на месте сгоревшей бани в городе Павлово обнаружили тела двух мужчин.
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