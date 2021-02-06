Бандит с тростью интеллигентно ограбил офис микрозаймов в Арзамасе

Мужчина пришёл в офис под видом обычного посетителя. Фото: скриншот из видео. Источник: «Нижний Новгород |БЕЗ ЦЕНЗУРЫ|»

Минувший четверг выдался довольно беспокойным для работницы офиса микрофинансирования в Арзамасе. Там неизвестный ограбил отделение, начав угрожать женщине предметом похожим на нож. Видео с места происшествия опубликовали в группе «Нижний Новгород |БЕЗ ЦЕНЗУРЫ|» в социальной сети «Вконтакте».

На запечатленных кадрах видно, что изначально грабитель пришёл в офис микрозаймов под видом обычного посетителя. Однако довольно быстро мужчина приступил к действиям и пригрозил офисной сотруднице. Без споров и сопротивлений девушка отдала деньги, после чего мужчина остался на месте и словно принялся вдаваться в объяснения происходящего. В итоге неизвестный скрылся.

Интересно и то, что у пользователей социальных сетей уже появились свои версии произошедшего. Некоторые начали серьезно полагать, что ограбление совершил пожилой человек, так как с собой у него была трость.

«Комсомольская правда» в Нижнем Новгороде» уже направила запрос на получение комментария об этом инциденте. Мы будем следить за развитием ситуации.

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