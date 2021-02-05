Так держать, стипендиаты!

Ежегодно АО «Концерн ВКО «Алмаз – Антей» назначает стипендию молодым специалистам дочерних обществ. ФОТО: Елена Галкина

Ежегодно АО «Концерн ВКО «Алмаз – Антей» назначает стипендию молодым специалистам дочерних обществ. На Арзамасском приборостроительном заводе имени П.И. Пландина в 2021 году её будут получать инженер-конструктор Андрей Харьков, инженер-электроник Мария Шарова, инженеры-конструкторы Сергей Борисов, Олеся Горячева и инженер-программист Никита Чекмарёв.

Стаж работы этих ребят на АПЗ – от трех до шести лет. За это время они зарекомендовали себя грамотными специалистами, умеющими быстро и качественно решать производственные задачи. Каждый из них отличился в разработке новой техники и технологий, достиг особых успехов в их освоении и внедрении в производство. Об их профессиональных достижениях рассказывал «Новатор».

– Для нас стипендия – это не только отличное поощрение, но и стимул для дальнейшего развития и профессионального роста, – выразил общее мнение Сергей Борисов.

Стипендиаты 2021 года благодарят руководителей своих подразделений за доверие и высокую оценку их труда.

Вот краткое описание их заслуг.

Сергей Борисов, инженер-конструктор ОГК СП, участвовал в адаптации КД беспилотника вертолетного типа к условиям заводского производства БПЛА, проводил аэродинамические расчеты, выявившие недостатки конструкции. Занимается сопровождением изделия МИ разных модификаций, проводит опытные работы по изделию ВМА.

Андрей Харьков, инженер-конструктор 2 категории ОГК СП, участвует в освоении, отработке конструкции и внедрении в производство отдельных блоков специзделий, готовит проекты извещений на изменение конструкции изделий для повышения их качества и технологичности. Разрабатывает и реализует заявки по улучшению производственной среды в рамках Бережливого производства.

Олеся Горячева, инженер-конструктор 3 категории отдела главного металлурга СГТ, с применением современного ПО проектирует технологическую оснастку для различных видов литья, а также приспособлений для термообработки деталей. С 2017 года преподает в АПК компьютерную и инженерную графику, является председателем экзаменационной комиссии.

Мария Шарова, инженер-электроник ОГК СП, разрабатывает прикладное программное обеспечение (ПО) для автоматизированных систем контроля. Является соавтором ПО для анализа погрешностей ДНГ методом вариации Аллана, которое успешно прошло регистрацию и является интеллектуальной собственностью АПЗ.

Никита Чекмарёв, инженер-программист 2 категории цеха №19, разрабатывает файлы для изготовления фотошаблонов и управляющих программ сверления, фрезерования и тестирования печатных плат. Активный рационализатор. Его рацпредложения в одном случае позволили сократить время простоя станков, в другом – в 6 раз уменьшить время загрузки.

Справка

Стипендия АО «Концерн ВКО «Алмаз – Антей»

Получатель – молодой специалист

Возраст – до 30 лет

Образование – высшее

Стаж работы на заводе – не менее двух лет

Основание – участие в разработке новой техники и технологий, их освоение и внедрение в производство

Размер – 15 000 рублей в квартал

Период выплаты – 1 год

Стипендия одному специалисту может назначаться неоднократно

Ирина Балагурова