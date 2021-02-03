В Нижнем Новгороде под видом аптеки работала точка по продаже наркопрепаратов

То самое заведение на улице Лескова. Фото: Яндекс. Карты

В Автозаводском районе разоблачили точку, под видом аптеки торгующую запрещенными наркотическими препаратами. Заведение под названием «Эко+», расположенное в жилом доме на улице Лескова, снискало у местных жителей дурную славу еще пару лет назад. Официально торговая точка якобы занимается фармацевтической деятельностью и специализируется на продаже БАДов, однако местные жители наблюдают совсем другое.

«Это подпольная организация. В неё ходят «свои» клиенты. Обслуживание через металлическую дверь с маленьким окошком», - говорят жильцы окрестных домов.

Местные жители рассказывают, что сюда постоянно ходят покупатели весьма «говорящей» наружности: местные алкаши да наркоманы. Однако есть клиентура и посолиднее: частенько в аптеку заглядывают молодые люди на иномарках.

Когда выяснилось, что здесь запросто отпускают запрещенные к продаже препараты, в магазин нагрянула полиция. В ходе осмотра торговой точки сотрудники полиции нашли тайник в нише под батареей, где обнаружили богатый ассортимент различных сильнодействующих препаратов: в таблетка, ампулах, каплях. Все это отпускалось поштучно без рецепта. Также имелись бутылочки со спиртосодержащей продукцией. Все это добро было изъято и направлено на экспертизу.

«В настоящее время проводится процессуальная проверка, по результатам которой данному факту будет дана правовая оценка. Установлено, что ООО осуществляет фармацевтическую деятельность без соответствующей лицензии – по данному факту также проводится проверка», - рассказали «КП – Нижний Новгород» в полиции.

Хозяйка магазина Светлана уверяет, что ничего такого они не продают и что это фармацевт-стажер что-то напутала.

«У нас были остатки [препаратов] после закрытия фирмы. Вообще мы их не продаем, но сегодня была девочка на стажировке… С моей стороны никаких указаний продавать эти остатки не было, но я же не могу за ними уследить», - заявила Светлана журналистам программы «Кстати», предложив на первый раз сделать выговор фармацевту и разойтись миром.

Однако как рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Нижегородской области, в поле зрения правоохранителей эта «аптека» попадала и ранее.

«В 2020 году деятельность данной торговой точки проверялась сотрудниками отдела по исполнению административного законодательства Управления МВД России по Нижнему Новгороду. Ранее руководство ООО привлекалось к административной ответственности за осуществление предпринимательской деятельности без лицензии. Сотрудниками полиции было изъято свыше 40 литров спиртосодержащей продукции», - подчеркнули в региональном ГУ МВД.

Кстати, в помещении «аптеки» оперативники нашли паспорта и свидетельство на автомобиль – видимо, наркопрепараты выдавали даже под залог документов.