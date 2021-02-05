Магазин на площади Горького торговал контрафактным алкоголем

Магазин в подвале 24/7 торговал паленым алкоголем. Фото: ГУ МВД по Нижегородской области

В Нижнем Новгороде полицейские пресекли незаконную торговлю контрафактным алкоголем. Паленую водку, вино и шампанское продавали в мини-маркете, расположенном в цоколе дома на площади Горького. Круглосуточный ларек находится буквально в пяти минутах ходьбы от Главного управления МВД.

Из оборота изъято 210 литров контрафактного алкоголя. Фото: ГУ МВД по Нижегородской области

Правоохранители нагрянули сюда с проверкой в конце января. Полки магазинчика буквально ломились от изобилия различных алкогольных напитков на любой вкус и кошелек, много коробок с бутылками стояло в подсобке, только вот документов на них у владельца торговой точки не оказалось. Подтвердить легальность происхождения этого товара хозяин мини-маркета так и не смог.

В отношении владельца ларька составлено два протокола. Фото: ГУ МВД по Нижегородской области

«Из незаконного оборота изъято 210 литров алкогольной продукции без сопроводительных документов, удостоверяющих легальность их производства и оборота, определенных действующим законодательством», - подчеркнули в ГУ МВД России по Нижегородской области.

Да еще ко всему прочему полицейские выявили факт нарушения указа губернатора о режиме повышенной готовности.

Таким образом, на владельца магазина составлены два протокола. Проводится административное расследование.

КСТАТИ

Обо всех фактах незаконной продажи алкогольной продукции можно сообщить по каналу связи 02 (102 с мобильного телефона), оставить интернет-обращение либо обратиться в ближайший отдел полиции.