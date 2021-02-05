Снегопад стал причиной десятибалльных пробок в Нижнем Новгороде

Пробка на улице Ванеева. Фото: Анна Мазуренко

Не прекращающийся со вчерашнего вечера снегопад стал причиной серьезных пробок в Нижнем Новгороде утром 5 февраля. По состоянию на 8 утра «Яндекс.Пробки» оценивает дорожную обстановку в 10 баллов.

Некоторые магистрали оказались буквально парализованными, наблюдается большое количество мелких ДТП, что еще больше усугубляет ситуацию.

Десятибалльные пробки в Нижнем Новгороде утром 5 февраля. Фото: Яндекс.Пробки

Многокилометровые пробки скопились на Казанском шоссе, улице Ванеева и прилегающих к ней дорогах. Очень сложная ситуация в районе Карповской церкви: здесь практически парализованы все магистрали, ведущие на перекресток Новикова-Прибоя – ул. Попова. Стоит Попова, Монастырка вплоть до Южного шоссе, а пробка до Пролетарской развязки начинается от ул. Шнитникова: весь проспект Ленина на Автозаводе также парализован. Огромный затор на Баумана и Новикова-Прибоя в сторону Мызинского моста.

Красным цветом на карте значится вся дорога от станции метро Заречная до площади Лядова. Тяжелая ситуация на метромосту, на Стрелке и в районе Московского вокзала. На подъездах к Канавинскому мосту придется постоять, но на самой переправе пробок нет.

Заторы наблюдаются также на улице Коминтерна, Акимова, Пролетарской, Чаадаева, на проспекте Героев и в районе транспортной развязки на пересечении Московского шоссе и улицы Рябцева.

«Нижегородская Госавтоинспекция призывает водителей строго соблюдать скоростной режим, проблематичны спуски и подъемы. Пешеходам следует быть внимательными при переходе дороги в условиях плохой видимости, связанной с метеорологическими условиями», - предупредили в дорожной полиции.