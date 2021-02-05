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Коронавирус в Нижнем Новгороде, последние новости на 5 февраля 2021 года: до конца февраля в регион поступит 150 тысяч доз вакцины

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Нижнем Новгороде на 5 февраля
Юлия ВАСИЛИШИНАЮлия ВАСИЛИШИНА
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Коронавирус в Нижнем Новгороде, последние новости на 5 февраля 2021 года: до конца февраля в регион поступит 150 тысяч доз вакцины.

Коронавирус в Нижнем Новгороде, последние новости на 5 февраля 2021 года: до конца февраля в регион поступит 150 тысяч доз вакцины.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

По данным на 01:00 5 февраля, общее число зараженных коронавирусом в Нижегородской области составило 86 311 человек. Только за последние сутки диагноз был подтвержден у 471 нижегородца. Таковы данные регионального минздрава.

К счастью, растет и положительная статистика. За последние сутки из больниц были выписаны 398 нижегородцев, переболевших коронавирусом. Общее число выздоровевших составило 78 480 человек.

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Нижнем Новгороде на 5 февраля.

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Нижнем Новгороде на 5 февраля.

Фото: Яндекс

В лидерах по числу заболевших в регионе остаются Дзержинск (6775 человек), Бор ( 4545 человек) и Павловский район (2 439 человек). При этом в 11 муниципалитетах Нижегородской области коронавирус не был выявлен вовсе.

К слову, ранее в Нижегородской области был введен целый ряд послаблений коронавирусных ограничений. В частности, было увеличено число посетителей в нижегородских кафе и на спортивных мероприятиях. 4 февраля министр здравоохранения Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов напомнил, что к концу февраля в регион привезут 150 тысяч доз вакцины.

КАРТИНА ДНЯКоронавирус в Нижнем Новгороде 2021: последние новости