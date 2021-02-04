«Снегурочка в волшебной усадьбе»: Екатерина Одинцова показала свой новый коттедж. Фото: СОЦСЕТИ

Все последние месяцы известная телеведущая Екатерина Одинцова пропадала на стройке, занимаясь ремонтом своего нового дома. Выбор стройматериалов, долгие обсуждения с дизайнерами и подписчиками – всем этим светская львица занималась лично. Оно и понятно – она давно мечтала о собственном коттедже.

- Ремонт - невероятно увлекательное приключение, - делилась телеведущая. - Когда я покупала дом, я думала, что он - идеален и я ничего не хочу менять в планировке. Но консилиум из дизайнера, архитектора, куратора и бригадира открыли мне глаза. Начинается эпоха перемен, и мне очень помогают ваши советы!

После многочисленных консультаций с дизайнерами и архитекторами теледива, наконец, определилась с внешним обликом своего коттеджа.

- Английский стиль, фасад цвета белой магнолии и кованые ограждения балкона - это будет очень красиво! – делилась она восторгом.

Во время его постройки телеведущая лично выбирала стройматериалы и общалась с дизайнерами. Фото: СОЦСЕТИ

И вот, наконец, на днях она показала результат своих трудов. Все в точности, как она мечтала – действительно белоснежный английский коттедж с кованым балконом.

- Сегодня был удивительный день, - призналась Екатерина Одинцова. - Наполненный множеством дел, интересной работой в агентстве и на моей стройке. Знакомствами и очень яркими, харизматичным людьми. Потом был интересный и вдохновляющий вечер с сыном, невесткой и внуком.