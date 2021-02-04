Коронавирус в Нижнем Новгороде, последние новости на 4 февраля 2021 года: в 15 районах региона не выявили новых заражённых Фото: Екатерина СИМОХИНА

За прошедшие сутки в Нижегородском регионе зафиксировали 477 случаев новых заражений коронавирусом среди жителей. Число заболевших в области почти достигло 86 тысяч человек – сейчас с подтверждённым диагнозом COVID-19 их 85 840.

При этом число выздоровевших растёт с каждым днём. На сегодня излечившихся в регионе 78 082 человека. За последние сутки выписали 491 нижегородца.

К сожалению, с болезнью за сутки не справились 13 человек. Суммарное число жертв COVID-19 – 2 157 нижегородцев. Рейтинг заболеваемости в Нижегородской области сохраняется прежним – больше всего заражений выявлено в Дзержинске, на Бору и в Павловском районе. Примечательно, что в 15 районах региона новых заражений не выявили вовсе.

Статистика заражённых коронавирусом в Нижегородской области. Фото: Яндекс

Напомним, что на днях в Нижегородскую область поступила новая партия вакцины. Глеб Никитин сообщил об этом в своём инстаграм.

В настоящее время ежедневно прививки от коронавируса делают 500-700 человек.

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