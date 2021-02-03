Прогноз на весну дал сбой: Нижегородские сурки проспали День сурка

Нижегородские сурки проспали День сурка. Фото: Олег ЗОЛОТО

Традиция определять по суркам, какой будет весна, существует уже давно. Если выйдя из норки, зверек увидит свою тень и спрячется обратно, то зима продержится еще долго. Если же первый выход «в свет» проходит без эксцессов, то до весны рукой подать. Вот только в Нижегородской области давняя традиция дала сбой – двое сурков из зоопарка «Лимпопо» попросту проспали день сурка.

- Наши сурки Мася и Масик сегодня сладко сопят в своем теплом домике, и знать не знают о том, что их зарубежные "коллеги" сегодня за них отдуваются, - рассказали в нижегородском зоопарке «Лимпопо».

За такую неявку на «работу» пушистых «метеорологов» наказывать не стали – никто их даже не разбудил.

- Мы не стали тревожить наших сонь и дали нашей сладкой парочке еще немного поспать, - рассказали сотрудники зоопарка. – По всей вероятности, виной всему установившиеся в нашем регионе морозы. В США и Канаде, откуда пошла эта традиция, температурные показатели куда выше наших.