Кинозал, зимний сад и собственный SPA-комплекс: Эксперты показали фото самого дорогого коттеджа в Нижегородской области

Эксперты показали фотографии самого дорого коттеджа в Нижегородской области. ФОТО: Gipernn.ru

Настоящее загородное поместье стоимостью 250 миллионов рублей было признано самым дорогим коттеджем в Нижегородской области, выставленным на продажу в 2020 году. К такому выводу пришли эксперты Gipernn.ru.

Приобрести его можно за 250 миллионов рублей. ФОТО: Gipernn.ru

Расположено оно в деревне Афонино Кстовского района и состоит из нескольких зданий. Главный дом площадью 600 квадратных метров включает в себя пять спален с гардеробными комнатами, кинозал, бильярдную, зимний сад и тренажерный зал. Также на территории поместья имеются отдельные дома для гостей и персонала и даже…собственный SPA-комплекс. Он оборудован системой «умный дом» и представляет собой настоящее чудо техники. В этом комплексе есть свой бассейн, хамам, сауна и соляная комната.

Расположено оно в деревне Афонино Кстовского района. ФОТО: Gipernn.ru

Соответствующе выглядит и прилегающая к поместью территория. На участке есть декоративный пруд и речка, вольер для собак и открытый бассейн. А для детей есть собственный детский городок.