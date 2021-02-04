«Стали частью коллектива»: Дикие коты поселились в парке «Швейцария»

Кошка Анфиса - зеленоглазая красавица. Фото: парк "Швейцария"

В нижегородском парке «Швейцария», где сейчас полным ходом идет грандиозная реконструкция, поселились дикие коты. Об этом сообщает официальный телеграм-канал парка.

Впервые рабочие заметили хвостатых еще летом, но на контакт они не шли, даже близко не подходили. Котики издалека и подолгу наблюдали за тем, как трудятся люди. Сколько ни пытались работяги их накормить и приласкать – кошки были непреклонны. И только с наступлением зимы, когда ударили морозы, пушистые обитатели парка вдруг стали более отзывчивыми. Оно и понятно: голод, как известно, не тетка.

«Сейчас они греются в техническом помещении подрядчика. Котики стали частью коллектива, кормят их минимум три раза в день: утром — каша или запеканка, днем и вечером — кошачий корм, рыба или мясо», - рассказали в администрации парка.

Кошкам даже придумали имена: девочку назвали Анфисой, а мальчика Цезарем.

«Коты отлично чувствуют себя в новом окружении, и, кажется, даже будут скучать после окончания работ», - подчеркнули сотрудники парка.

Благоустройство парка «Швейцария» – один из крупнейших проектов, реализующихся в Нижнем Новгороде в рамках подготовки к 800-летию города. Здесь будут заменены дорожки и освещение, а также установлены нестационарные объекты с различным функционалом – спортивным, культурным, игровым. Кроме того, будет отреставрирована ограда парка, посажены новые деревья и кустарники.