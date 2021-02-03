Новая инсталляция появилась на месте уничтоженных «Точек зрения» в центре Нижнего Новгорода

Новая инсталляция появилась в центре Нижнего Новгорода. Фото: @nikita_nomerz

Уличный художник Никита Номерз создал новый арт-объект в центре Нижнего Новгорода – на том же самом месте, где была создана первая инсталляция «Точки зрения». Об этом он сам сообщил в своем Instagram.

Напомним, работа Номерза «Точки зрения» появилась на пересечении улиц Грузинская и Алексеевская в конце января. Она представляла собой текст на черном фоне, который имел два ракурса прочтения: «друг» при взгляде под одним углом и «враг» - под другим. Однако инсталляция просуществовала лишь сутки, после чего была демонтирована.

«Я замечаю как общество разделяется на лагеря, часто остро реагирует на противоположенные позиции, не хочет услышать и отвергает чужое мнение. Но каждый имеет право на свою точку зрения. На опустевшей стене появился новый слой», - прокомментировал автор.

Теперь на выкрашенной в черный цвет стене в белой рамке появилась надпись «У меня есть точка зрения».

Подписчикам понравилась новая работа художника, кто-то даже назвал Никиту "камертоном нашего города".

"Главное, чтоб точка зрения была основана на фактах и на собственных умозаключениях, а не скопирована у кого-то бездумно", - заключила одна из подписчиц.